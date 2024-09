Kompany lepszy niż Guardiola. Bayern z mocnym startem

Vincent Kompany to nazwisko, które coraz częściej przewija się w mediach sportowych na całym świecie. Jeszcze kilka tygodni temu wielu kibiców na całym świecie było mocno zaskoczonych wyborem Bayernu, ale początek sezonu 2024/25 pozwala fanom bawarskiego klubu posiadać ogromną nadzieję na nie tylko udaną kampanię, ale i również wiele tytułów w przyszłości.

Ostatnie miesiące z pewnością nie będą mile wspominane przez fanów rekordowego mistrza Niemiec – w końcu Bayern Monachium zaliczył jeden z najgorszych sezonów na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, a zdaniem wielu, Thomas Tuchel zniszczył to, co wypracowali jego poprzednicy i zmarnował potencjał drzemiący w drużynie monachijczyków. Poszukiwania nowego szkoleniowca były monotonne, czasochłonne i kosztowały kibiców wiele nerwów, podobnie zresztą jak całe kierownictwo sportowe FCB.

Nie jest żadną tajemnicą, że w trakcie procesu poszukiwań nowego trenera, Maxowi Eberlowi i spółce odmówiło wiele znanych osobistości – mowa chociażby o takich nazwiskach jak Julian Nagelsmann, Xabi Alonso czy Ralf Rangnick. Koniec końców wybór „Bawarczyków” padł na Vincenta Kompany’ego, który wcześniej prowadził Burnley, z którym to spadł przecież z Premier League.

Vincent Kompany is the new head coach of FC Bayern, putting pen to paper on a deal until 2027 🔴⚪ #MiaSanMia pic.twitter.com/XHQs4mmOUw

Belg miał okazać się klapą większą niż zatrudnienie Niko Kovaca, jednakże początek sezonu 2024/25 pokazuje, jak wielu ekspertów się myliło, albowiem klub ze stolicy Bawarii notuje obecnie swój najlepszy start w historii!

− Przyjechał, aby coś udowodnić i myślę, że wszyscy mamy coś do udowodnienia jako gracze po ostatnim sezonie. Oczywiście będą trudniejsze testy, ale sposób, w jaki gramy, naprawdę pasuje do zawodników, których mamy tutaj – powiedział Harry Kane po rozbiciu Dinama Zagrzeb aż 9:2.

Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki (krajowe i europejskie), zespół rekordowego mistrza Niemiec wygrał wszystkie 6 spotkań i może przy tym pochwalić się robiącym ogromne wrażenie dorobkiem bramkowym 29:5. Tym samym średnia bramek strzelanych przez Bayern wynosi obecnie 4,83 – to najwyższy wskaźnik w TOP 10 ligach w całej Europie! Coraz częściej pojawiają się nawet określenia, że Vincent Kompany rzeźbi z mizernego giganta na glinianych nogach, potwora godnego triumfu w Lidze Mistrzów.

Świetny początek sezonu, walec przejeżdżający się po kolejnych rywalach, grad bramek oraz kolejne rekordy i osiągnięcia sprawiają, że Kompany jest określany przez swoich przeciwników oraz kibiców FCB jako nowy Pep Guardiola w Bayernie! Poniżej możecie znaleźć krótką listę tego, co Vincent zdołał już dokonać ze swoimi podopiecznymi, choć to dopiero początek sezonu!

− Czułem się, jakbym wrócił do czasów, kiedy drużynę prowadził Pep Guardiola. Cały zespół Bayernu zagrał wyjątkowo dobrze. Kiedy Bayern jest w topowej formie, trudno jest cokolwiek przeciw nim ugrać. W przeszłości Bayern dawał ci chwile, w których mogłeś kontrolować piłkę i odnaleźć swoją strukturę gry. Teraz pokazali niesamowitą intensywność. Nawet w 88. minucie Kompany wciąż motywował swoich piłkarzy z boku, a oni chcieli grać dalej. To pressing przeciwnika nie dawał nam chwili oddechu – powiedział ostatnio dyrektor sportowy Werderu, Clemens Fritz.

They mocked his abilities and said the Bundesliga is bigger than him 👀

But now, he's punished everyone 🔥

Vincent Kompany's scoreboard gives a lesson to everyone 👨 🏫 pic.twitter.com/3eFJ7i4Nmk

— MarkMerit (@MarkMerit_) September 24, 2024