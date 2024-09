Stadion AFC Wimbledon zalany! Boisko w katastrofalnym stanie

Klub AFC Wimbledon bardzo poważnie odczuł skutki intensywnych opadów deszczu. Na Cherry Red Records Stadium w ramach rozgrywek pucharowych miało przyjechać Newcastle United. Niestety na obiekt wdarła się woda, która sprawiła, że murawa nie nadawała się do gry, a w jednym z narożników podłoże wręcz się zapadało.

AFC Wimbledon czekało na mecz, deszcz miał inne plany

Dla takich drużyn mecze pucharowe to wręcz święto, na które czeka się tygodniami. Na miejscowe stadiony przyjeżdżają ekipy z Premier League wypełnione gwiazdami. Wimbledon bardzo dobrze spisuje się aktualnie w lidze, dlatego kibice mieli rozbudzone apetyty na starcie z Newcastle United na własnym stadionie. Niestety, takowego starcia już u siebie nie obejrzą, ponieważ zostało ono przeniesione na 1 października i odbędzie się już na stadionie St. James’ Park.

🚨 Flooding has destroyed AFC Wimbledon's pitch! pic.twitter.com/yeQOO8gJOY — ITV Football (@itvfootball) September 23, 2024

Sytuacja stała się fatalna po tym, jak wylała rzeka Wandle, siejąc spustoszenie w okolicznych terenach. Lokalne media bardzo szybko podawały informację, że klub ogłosił swoje boisko jako niezdatne do gry, ponieważ woda wtargnęła na teren obiektu. Deszcze, które przeszły nad krajem 22 września mocno utrudniły życie mieszkańcom, szczególnie w okolicy rzeki. Murawa została doszczętnie zalana, w większości miejsce jest po prostu błoto. W jednym z narożników natomiast podłoże praktycznie się zapadło, co tylko pokazuje skalę zniszczeń.

Mecz przełożony, ale co dalej?

Oczywiście mówimy tu o klubie ze znacznie mniejszym budżetem niż np. ich niedoszły rywal, a więc Newcastle United. W oświadczeniu, które AFC Wimbledon wystosował do swoich kibiców, poinformowano o całkowitym zamknięciu obiektu. Z najnowszych informacji wynika, że doszło także do zalania szatni klubowych, co sprawia, że koszty ewentualnych napraw znacznie wzrosły.

Carabao Cup fixture postponed ❌ We regret to inform supporters that due to extensive overnight flooding of the River Wandle and surrounding areas, including at our Cherry Red Records Stadium, Tuesday night’s Carabao Cup third-round fixture against Newcastle United has been… pic.twitter.com/qQlBBCQ57e — AFC Wimbledon (@AFCWimbledon) September 23, 2024

Clear-up well underway 🧹 Thanks to our volunteers and staff for clearing flood water in the tunnel and other areas at the stadium 🏟 #AFCW 🟡🔵 pic.twitter.com/tW8lpeTdeX — AFC Wimbledon (@AFCWimbledon) September 24, 2024

Mimo ciężkich chwil klub nie zostaje bez wsparcia, ponieważ powstała już zbiórka na odnowienie zniszczonych fragmentów boiska. Samo Newcastle United wykazało się empatią, ponieważ przekazali 15 tysięcy funtów na pomoc w renowacji. Chęci pomocy napływają z każdej strony, za co klub wielokrotnie dziękował.

Dziękujemy wszystkim za wiadomości wsparcia i oferty pomocy od każdego. Prosimy o cierpliwość, dopóki nie dojdziemy przyczyn zalania oraz nie ustalimy planów przed rozpoczęciem prac.

Niewątpliwie opady deszczu i wylanie rzeki Wandle sprawiło mnóstwo problemów, a klub AFC Wimbledon naraziło na ogromne koszty. Mecz z Newcastle odbędzie się za tydzień, choć teraz klub z Londynu jako cel numer jeden obierze odbudowę tego, co zostało zniszczone.

Fot. Evening Standard/Youtube