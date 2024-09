Grzegorz Krychowiak od początku tego sezonu był wolnym agentem. Jego umowa z Abhą bowiem wygasła z dniem 30 czerwca – sportowo zakończyła się się spadkiem do drugiej ligi saudyjskiej, mimo wielkiego wpływu Polaka, który zdobył aż dziewięć trafień. Po długim oczekiwaniu w końcu wyjaśniła się jego najbliższa przyszłość. 100-krotny reprezentant Polski zagra na Cyprze – pozostały już tylko testy medyczne, a mowa o klubie Anorthosis Famagusta Larnaka.

Krychowiak ma nowy klub – spotka tam znajome twarze

Były reprezentant Polski dopina swój transfer akurat wtedy gdy jego przyjaciel, Wojciech Szczęsny zostaje ściągnięty z krótkiej emerytury, bowiem z uwagi na kontuzję Marca-Andre ter Stegena potrzeba kogoś jakościowego w bramce „Dumy Katalonii”. Krychowiak podpisze roczną umowę na Cyprze, musi jednak wpierw przejść testy medyczne. To 10. drużyna aktualnego sezonu cypryjskiej Ekstraklasy (14 drużyn).

W sezonie 2008-09 Anorthosis Famagusta zagral nawet w Lidze Mistrzów. W grupie mieli oni za rywali Inter Mediolan, Werder Brema oraz Panathinaikos. Wygrali oni jedno spotkanie, zanotowali trzy remisy i jedynie dwie porażki. Sześć punktów dało jednak tylko ostatnie miejsce w grupie. Trenerem Polaka będzie Yiannis Okkas, jeden z najlepszych cypryjskich piłkarzy w historii.

Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου ανακοινώνει την κατ' αρχήν συμφωνία της με τον ποδοσφαιριστή Grzegorz Krychowiak. Η συμφωνία θα ενεργοποιηθεί μετά τις ιατρικές εξετάσεις. pic.twitter.com/vb3iywm6g8 — Anorthosis Famagusta FC (@anorthosisfc) September 26, 2024

Co do Krychowiaka, na stole były w pewnym momencie dwie propozycje z Saudi Pro League. Wyrobił on tam sobie pewną markę, z uwagi na to, że grał tam już dwa sezony, wcześniej bowiem występowal w Al Shabab. Latem propozycję także złożyło mu Girondins Bordeaux. Miał on trafić na 4. poziom rozgrywkowy do Francji, aby potem objąć posadę w klubowych gabinetach. Krychowiak debiutował w tym klubie w Ligue 1 i zagrał na poziomie francuskiej elity dwukrotnie.

Polak spotka się na Cyprze w swoim zespole z dwoma znajomymi twarzami z PKO BP Ekstraklasy. Jednym z zawodników jest Rafa Lopes, który z powodzeniem radził sobie w Polsce grając w Cracovii oraz Legii Warszawa, notując łącznie 110 spotkań i 24 bramki. 33-letni Portugalczyk gra na wyspie Afrodyty już od 2022, gdzie reprezentował barwy AEK-a Larnaka – z tym klubem dotarł do fazy grupowej Ligi Europy.

Drugim z wątków ekstraklasowych jest Węgier, Adam Gyurcso. Doskonale to znany zawodnik kibicom Pogoni Szczecin. Szybki skrzydłowy reprezentował barwy „Dumy Pomorza” od 2016 do 2018 roku, rozgrywając w klubie ze stadionu im. Floriana Krygiera 75 spotkań i strzelając 10 goli.

Fot. PressFocus