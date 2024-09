Były prawnik Donalda Trumpa blisko przejęcia angielskiego klubu

Osobę Donalda Trumpa przedstawiać zbytnio nie trzeba. Kandydujący ponownie na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych biznesmen to kontrowersyjna postać, która jako pierwsza w historii tego urzędu doczekała się prawomocnych zarzutów. Dziś, jego były prawnik Joe Tacopina chciałby stworzyć swoje własne Wrexham. Jego celem jest angielski klub, Tranmere Rovers. Sprawa może się domknąć już niedługo.

Joe Tacopina, były prawnik Donalda Trumpa przewodzi konsorcjum, które jest najbliżej przejęcia Tranmere Rovers, angielskiego klubu League Two, który zajmuje w tabeli miejsce numer 16. „The Athletic” twierdzi, że ludzie stojący za chęcią przejęcia klubu chcą z niego uczynić angielską odpowiedź na Wrexham.

58-letni nowojorczyk prowadzi rozmowy z właścicielami Tranmere od co najmniej pół roku, czeka jedynie na zgodę od English Football League. Przejęcie klubu w Anglii wymaga bowiem spełnienia licznych formalności, czego fakt wspominaliśmy już w tekście o przejęciu Evertonu przez Friedkin Group.

Donald Trump’s former lawyer Joe Tacopina is leading a consortium that wants to buy English League Two side Tranmere Rovers and replicate Wrexham's star-fulled rise.

Tacopina has been in talks with Tranmere’s owners for at least six months and his proposed takeover is now only… pic.twitter.com/Q2W7qTjaNl

