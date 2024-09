Udinese ściąga Runjaiciowi rozchwytywanego obrońcę

Udinese Kosty Runjaicia notuje świetny początek w lidze. Trzecie miejsce po pięciu kolejkach Serie A to spory sukces, zważywszy na to, że klub grający na Stadio Friuli wziął w oczach mainstreamu przysłowiowego kota w worku. Runjaić i jego asystent Przemysław Małecki na razie spisują się bez zarzutu, przez chwilę byli nawet liderami ligi. Wszystko wskazuje, że siła zespołu będzie wzmocniona. Bliski trafienia do Włoch jest Oumar Solet… ale będzie on dostępny dopiero od stycznia.

Były gracz RB Salzburg przejdzie do Udinese Calcio

Włoscy dziennikarze zajmujący się transferami piłkarskim – Nicolò Schira, a także Fabrizio Romano – ogłosili, że Udinese jest o krok od podpisania umowy z nowym defensorem. Jest nim pozostający obecnie bez klubu Francuz Oumar Solet. To piłkarz, który przez cztery ostatnie lata reprezentował RB Salzburg, jednak jest też bardzo podatny na kontuzje i zdarza mu się łapać miesięczne urazy. To spowodowało, że w sezonie 2023/24 grał regularnie tylko przez pół roku wiosną.

🚨⚪️⚫️ EXCL: Udinese have reached verbal agreement to sign Omar Solet as new centre back. After Solet left RB Salzburg as free agent, he’s on the verge of joining Udinese with formal steps to follow. pic.twitter.com/LshpuTTvSG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 24, 2024

Saga transferowa Soleta

Kilka tygodni po rozpoczęciu sezonu 2024/2025 defensor rozwiązał umowę z RB Salzburg. Partner ze zespołu Kamila Piątkowskiego bardzo chciał odejść ze zespołu i zdobyć doświadczenie w nowym klubie i… odsunięto go od pierwszej ekipy. Dzięki temu Polak stracił konkurenta. Francuz miał przenieść się do Bundesligi. Jego transfer do Hoffenheim nie powiódł się z powodów zdrowotnych. Odkryto kontuzję kolana, przez co zrezygnowano z jego pozyskania.

Francuz nie trafi jednak od razu do Udine. Mimo że były zawodnik RB Salzburg jest bez klubu, to przejdzie do Włoch dopiero od nowego roku 2025. Powodem są niezbędne kroki formalne przy zakontraktowaniu gracza – otóż stał się on wolnym agentem już po zakończeniu okna transferowego we Włoszech i Niemczech (z tego samego powodu Barcelona nie mogłaby zakontraktować Adriana Vallesa z Las Palmas).

🔜 Done Deal and confirmed! Oumar #Solet to #Udinese as a free agent. He can play from January 2025. Contract until 2027 with the option for 2028. #transfers https://t.co/9C6LS51wGm — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 26, 2024

Umowa będzie obowiązywała przez dwa i pół sezonu do końca czerwca 2027 roku z możliwością jej przedłużenia o rok. Przed tym sezonem do Udinese Calcio trafili m.in. Alexis Sanchez czy były lechita Jesper Karlström. 24-latek to zawodnik silny umiejący się dobrze przepchnąć w polu karnym. Jego mocnymi stronami są także przechwyty, długie podania, a także technika na dobrym poziomie. Wiadomo, że RB Salzburg kształtuje graczy o zaawansowanych pod tym względem nawet w obronie – w końcu wychowują się tam przyszłe boiskowe gwiazdy.

Drużyna Kosty Runjaicia znakomicie rozpoczęła sezon. Po czterech kolejkach przewodzili nawet stawce we włoskiej lidze. Duża w tym zasługa linii defensywnej, której liderem jest reprezentant Słowenii Jaka Bijol oraz fenomenalny golkiper Maduka Okoye. Oumar Solet jest ciekawym piłkarzem, który może się rozwinąć – zwłaszcza, że chciały go mocno niektóre zespoły Premier League. Mimo młodego wieku już ma dość bogatą listę nieobecności z powodu kontuzji. Jak będzie jednak zdrowy, to defensywa Udine z Bijolem i Soletem na czele powinna być jeszcze mocniejsza.

Fot. PressFocus