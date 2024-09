Barcelona ukarana przez UEFA

Barcelona słabo zaczęła tegoroczną edycję Ligi Mistrzów. Podopieczni Hansiego Flicka sensacyjnie przegrali na wyjeździe z AS Monaco 1:2. Jakby tego było mało, UEFA postanowiła nałożyć na klub ze stolicy Katalonii karę. Wszystko przez obraźliwy transparent, jaki zaprezentowali kibice „Barcy” na stadionie Ludwika II.

Komisja Kontroli, Etyki i Dyscypliny przy UEFA badała sprawę potencjalnego przypadku rasizmu i/lub innych zachowań dyskryminacyjnych zgodnie z artykułem 14 (2) regulaminu dyscyplinarnego. Prawdopodobnie chodziło o zaprezentowany przez wąskie grono kibiców „Blaugrany” transparent z nazistowskim zabarwieniem o treści: ”Flick Heil”.

#FCBarcelona have been fined by UEFA for the 'Flick heil' banner on show during their trip to AS Monaco. #UEFA (Relevo) pic.twitter.com/J6WmhbyDwb

