Odemwingie niczym Bale – po karierze piłkarskiej czas na golf

Wielu fanów piłki nożnej pamięta transparent „Wales. Golf. Madrid. In that order.” Peter Odemwingie nie miał nigdy takiego problemu jak Gareth Bale i skupił się na golfie dopiero po karierze piłkarskiej, którą zakończył w 2018 roku. Nigeryjczyk urodzony w Uzbekistanie, który prawie 40 razy trafiał do siatki w Premier League, stał się niedawno profesjonalnym graczem i przygotowuje się do pierwszych turniejów.

Ed Aarons porozmawiał na łamach „The Guardian” z zapalonym golfistą i byłym napastnikiem klubów Premier League. Odemwingie rozegrał w angielskiej elicie 129 meczów, zdobył 36 bramek i trzykrotnie wybierany był piłkarzem miesiąca. Najbardziej zaznaczył się w West Bromwich Albion – w sezonie 2010/11 był nawet jednym z… najbardziej wyróżniających się graczy w Premier League. Zdobył wtedy 15 bramek w elicie.

Na łamach „Golf Monthly” w czerwcu można było przeczytać, że Nigeryjczyk bakcyla złapał do gry podczas pobytu właśnie w West Bromwich Albion, gdzie widział podekscytowanie na twarzach kolegów w związku z możliwością pogrania sobie w ten elegancki sport. Teraz, sześć lat po zakończeniu kariery piłkarskiej, może nazywać się profesjonalnym golfistą.

Peter proves it's never too late to start your journey with the PGA!

