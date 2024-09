Królewski łamiącym się głosem przeprosił Moskala za zwolnienie

Po wygranej Wisły Kraków z Odrą Opole aż 5:0 w inauguracyjnym meczu 11. kolejki Betclic 1. Ligi przed kamerami „TVP Sport” stanął Jarosław Królewski. Prezes ”Białej Gwiazdy” wygłosił mocne przemówienie, w którym łamiącym się głosem przeprosił m.in. Kazimierza Moskala i wieloletniego kierownika drużyny Jarosława Krzoskę za zwolnienie. Zdecydował się również na niełatwe wyznanie, że jest w spektrum autyzmu.

Królewski zaprzeczył samemu sobie

Po dwutygodniowej przerwie Wisła Kraków wróciła do grania. Poprzedni mecz ”Białej Gwiazdy” zakończył się wstydliwą porażką przed własną publicznością 0:1 ze słabiutką Wartą Poznań. Po końcowym gwizdku prezes Wisły Jarosław Królewski stanął przed trybuną zagorzałych kibiców, gdzie najpierw wysłuchał cierpkich słów, a następnie sam wygłosił przemówienie, w którym apelował o zaufanie tej drużynie i danie jej czasu. Kilka dni później Królewski… zaprzeczył jednak swoim słowom.

Przed tygodniem Wisła miała mierzyć się na wyjeździe z Chrobrym Głogów, lecz ze względu na zalanie miasta przez falę powodziową mecz został przełożony. Mimo nierozegrania meczu z Chrobrym, dzień po pierwotnym terminie jego rozegrania – w poniedziałek 23 września – w klubie doszło do prawdziwych czystek. Zwolnieni zostali trener Kazimierz Moskal i jego asystent Marcin Pogorzała, wieloletni kierownik drużyny Jarosław Krzoska, fizjoterapeuta Marcin Bisztyga oraz dyrektor akademii Krzysztof Kołaczyk.

[ɪɴғᴏʀᴍᴀᴄᴊᴀ] Decyzją Zarządu Białej Gwiazdy Kazimierz Moskal żegna się z Wisłą Kraków. Trenerze, dziękujemy za wszystko i życzymy powodzenia! 🤝 🔗 https://t.co/QYWc5SXOsA pic.twitter.com/Qh5aRM1QiD — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) September 23, 2024

Schedę po Moskalu przejął Mariusz Jop, który przez wiele lat z Wisłą związany był jako piłkarz, a następnie jako szkoleniowiec drużyn młodzieżowych i asystent pierwszych trenerów. W grudniu 2023 roku tymczasowo przejął nawet pierwszy zespół po zwolnieniu Radosława Sobolewskiego. Wisła pod jego wodzą wygrała wszystkie trzy mecze, ale w rundzie wiosennej zespół prowadził Albert Rude. Jop był zaś w jego sztabie, a od tego sezonu współpracował z Kazimierzem Moskalem.

W czwartym meczu pod wodzą Jopa Wisła podejmowała u siebie Odrę Opole. Od początku ”Biała Gwiazda” przeważała nad zespołem prowadzonym przez Radosława Sobolewskiego, ale dopiero po przerwie przełamała defensywę rywala. Ostatecznie Wisła rozbiła Odrę Opole aż 5:0, co jest jej najwyższą wygraną od sierpnia 2022 roku, gdy w 1/32 finału Pucharu Polski takim samym rezultatem rozbiła rezerwy Legii Warszawa.

Taką Wisłę Kraków chcą oglądać kibice Białej Gwiazdy! Z taką grą… 𝐄𝐤𝐬𝐭𝐫𝐚𝐤𝐥𝐚𝐬𝐚 𝐜𝐳𝐞𝐤𝐚❓ Dziś kolejne transmisje meczów @_1liga_ ▶️ https://t.co/foCoIRKAl6 pic.twitter.com/cxCQc2YnIq — TVP SPORT (@sport_tvppl) September 28, 2024

Prezes Wisły wystąpił przed kamerami „TVP Sport”

W pomeczowym studio przed kamerami „TVP Spor”t stanął prezes Wisły Jarosław Królewski. Zdecydował się na przeproszenie trenera Kazimierza Moskala, wieloletniego kierownika drużyny i byłego rzecznika prasowego klubu Jarosława Krzoski oraz pozostałe osoby, które w minionych dniach straciły stanowisko. Królewski wyznał, że jeśli ktoś uznał jego komunikację za nieodpowiednią, to było to spowodowane faktem, że prezes Wisły jest osobą w spektrum autyzmu.

– Ja bym bardzo chciał serdecznie przeprosić Kazimierza Moskala, Jarosława Krzoskę i każdego, kto jest w tym klubie, i dał mu dużo serca. Jeśli mój przekaz nie był odpowiedni, na tym poziomie, chciałbym też szczerze powiedzieć, że to wynika, niestety, z moich ograniczeń wewnętrznych. Myślę, że jest sporo osób takich, jak ja na tym świecie, które ze względu na spektrum autyzmu mają problemy w interakcjach społecznych. I to nie wynika z tego, że jesteśmy złymi ludźmi, czy mamy jakieś napięte ego, czy coś w tym stylu. Po prostu w jakiś tam sposób nasze interpersonalne możliwości są inne niż ludzi, którzy mają empatię, itp., za co serdecznie przepraszam.

Mocny statement Jarosława Królewskiego po meczu z Odrą w pomeczowym studio @sport_tvppl. a poza tym to Wisła nie szuka nowego trenera.#WISODR pic.twitter.com/APE9Jnbraa — Aleksander Roj (@RojaOli) September 27, 2024

– Niezależnie od tego, czy moje decyzje były racjonalne, czy moje decyzje były poprawne, czy niepoprawne, ja nie czuję dzisiaj do końca radości z tego meczu, bo wydaje mi się, że chcący, czy niechcący doprowadziłem do tego, że ktoś w tym tygodniu cierpiał, w związku z czym chciałem serdecznie przeprosić i myślę, że mogłem to zdecydowanie zaplanować lepiej, na lepszym poziomie i myślę, że Kazimierz Moskal to jest mój idol, więc przepraszam – dodał łamiącym się głosem Królewski.

– To była walka między tym w co wierzę, ale też próbą uszanowania innych ludzi, więc przepraszam – odpowiedział Królewski na stwierdzenie Kacpra Tomczyka z „TVP Sport”, że ta sytuacja go po ludzku dotknęła.

W swojej wypowiedzi Królewski poinformował również, że Wisła nie rozgląda się za nowym trenerem. Tym samym Mariusz Jop, który ma na koncie cztery zwycięstwa w czterech meczach w roli trenera Wisły, dostanie szansę wydźwignięcia zespołu z kryzysu. Najbliższy mecz Wisła rozegra w sobotę 5 października o godzinie 19:35. Na wyjeździe ”Biała Gwiazda” zmierzy się z Pogonią Siedlce.

fot. Aleksander Roj / Twitter