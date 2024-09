Kluczowy piłkarz reprezentacji Argentyny zawieszony przez FIFA

Kluczowy piłkarz reprezentacji Argentyny Emiliano Martinez został zawieszony przez FIFA na dwa mecze eliminacji mistrzostw świata 2026. Bramkarz ”Albicelestes” po porażce 1:2 z Kolumbią w ostatnim meczu eliminacji mistrzostw świata uderzył w skierowaną na niego kamerę. Z kolei po meczu z Chile, gdy Argentyńczycy przed własną publicznością celebrowali triumf w Copa America wykonał obsceniczny gest przykładania pucharu do krocza.

Kontrowersyjne zachowania argentyńskiego piłkarza

W lipcu 2024 roku Argentyna po raz pierwszy od 30 lat obroniła trofeum Copa America. Dwa miesiące później ”Albicelestes” wznowili zmagania w eliminacjach mistrzostw świata 2026. W siódmej kolejce eliminacji przed własną publicznością podopieczni Lionela Scaloniego pokonali Chile 3:0, co było jej najwyższym zwycięstwem w meczu o stawkę od września 2023 roku (również zwycięstwo 3:0 w meczu eliminacji mistrzostw świata 2026 z Boliwią).

Po meczu piłkarze Argentyny w otoczeniu swoich kibiców celebrowali triumf w Copa America. Emiliano Martinez powtórzył obsceniczny gest, który wcześniej wykonał już po zwycięstwie z Francją w finale mistrzostw świata 2022. Bramkarz Aston Villi przyłożył do krocza puchar za zwycięstwo w Copa America i zaprezentował go w kierunku tłumu. Z kolei po pokonaniu Francji w finale katarskiego mundialu ”Dibu” Martinez przyłożył do krocza statuetkę Złotej Rękawicy dla najlepszego bramkarza turnieju.

Emiliano Martínez 🇦🇷 wins the Golden Glove and the internet 🤣 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/eImW3u6hm0 — Tim and Friends (@timandfriends) December 18, 2022

Emiliano Martinez zawieszony

Kilka dni po zwycięstwie z Chile Argentyna w meczu ósmej kolejki eliminacji mistrzostw świata 2026 mierzyła się z Kolumbią na wyjeździe. Kolumbijczycy wzięli rewanż za przegrany finał Copa America i pokonali ”Albicelestes” przed własną publicznością 2:1. Po końcowym gwizdku na murawie standardowo pojawił się operator kamery, który prezentował z bliska dziękujących sobie za grę piłkarzy. W pewnym momencie operator skupił się na Martinezie, który z wściekłości po porażce odepchnął kamerę.

Za oba zachowania, których Martinez dopuścił się po wrześniowych meczach reprezentacyjnych FIFA wymierzyła mu karę zawieszenia na dwa mecze eliminacji mistrzostw świata. To oznacza, że golkiper Aston Villi opuści oba październikowe mecze – wyjazdowe starcie z Wenezuelą i domowy mecz z Boliwią. Tym samym po raz pierwszy od ponad dwóch lat nie zagra w dwóch meczach reprezentacyjnych z rzędu. Wcześniej taka sytuacja miała miejsce w czerwcu i wrześniu 2022 roku, gdy najpierw był poza kadrą na towarzyski mecz z Estonią (5:0), a towarzyskie spotkanie z Hondurasem (3:0) spędził na ławce rezerwowych.

#27Sep | Emiliano “Dibu” Martínez, arquero de la selección de Argentina, se perderá las próximas dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas por una sanción impuesta por la FIFA. Una de las sanciones fue por golpear una cámara en el partido con Colombia, y la otra por los… pic.twitter.com/wMFJTIJgcn — El Diario (@eldiario) September 27, 2024

To nie pierwszy raz, gdy przy okazji meczów z Chile i Kolumbią Martinez dopuścił się niecodziennych zachowań. Z Chile Argentyna mierzyła się w fazie grupowej tegorocznego Copa America, a po bramce Lautaro Martineza w 88. minucie bramkarz ”Albicelestes” centralnie przed chilijskimi kibicami celebrował trafienie na wagę zwycięstwa 1:0.

Z kolei podczas serii rzutów karnym w półfinałowym meczu Copa America z Kolumbią w 2021 roku (1:1 po 90 minutach) stosował tzw. trash talk w kierunku swoich rywali. Przed uderzeniem Yerry’ego Miny wykrzykiwał do niego ”Wszystko o tobie wiem. Wiem, gdzie chcesz kopnąć i obronię. Zjem cię bracie, zjem cię”, a przed strzałem Edwina Cardony wykrzyczał mu ”Do zobaczenia, grubasku”. Uderzenia obu zawodników Martinez wybronił, a Argentyna awansowała do finału po zwycięstwie w serii rzutów karnych 3:2.

Później Martinez przyznał jednak, że przeprosił Minę, a jego zachowanie nie było spowodowane niczym osobistym. Między zawodnikami nie było złej krwi, bowiem przed rozegranym w lutym 2023 roku meczu Premier League pomiędzy Evertonem a Aston Villą (0:2) serdecznie się przywitali, co zostało uchwycone podczas transmisji.

Emiliano Martínez celebrating in front of Chile fans after Lautaro's goal 😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/rlF7TVT3yZ — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) June 26, 2024

fot. PressFocus