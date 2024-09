Como ze wspaniałą inicjatywą

Como w minionym sezonie po ponad dwóch dekadach wywalczyło ponownie awans do Serie A. „Lariani” wywalczyli awans bezpośrednio – po remisie z Cosenzą, korzystając z potknięcia Venezii w La Spezii . Klub po letniej rewolucji postanowił postawić na doświadczenie i młodzież. Teraz, po pokazaniu trzeciego trykotu zdecydowano zadbać się o tych drugich. Como przekaże dochody z „trójki” na inicjatywę „Quelli che… non Luca ONLUS”.

Włoski beniaminek z Como podczas wydarzenia charytatywnego, które odbyło się 26 września ogłosił, że cały dochod z trzeciej koszulki zespołu na sezon 2024/25 zostanie przekazany na cele charytatywne. Klub z Lombardii będzie wspierał inicjatywę „Quelli che… con Luca ONLUS”. To inicjatywa wspierająca walkę z białaczką dziecięcą.

Przedstawiciel grupy właścicielskiej Mirwan Suwarso, nie mógł być bardziej szczęśliwy ogłaszając tę nowinę: „Nie mogliśmy wybrać lepszego wydarzenia, aby zaprezentować fanom i wszystkim fanom Como 1907 na całym świecie trzeci zestaw”.

W sezonie 2021/22 Venezia, która we współpracy z firmą Kappa wypuściła na tamten sezon arcydzieła, zobowiązała przekazać się z każdej sprzedanej czwartej koszulki kwotę 5 euro za na rzecz organizacji pozarządowej Save Venice, której celem jest ochrona dziedzictwa artystycznego miasta. Nie była to jedyna inicjatywa klubu z legendarnego miasta w tamtym sezonie.

Inna z koszulek, „trójka” Venezii, miała barwy niebiesko-czarne. Było to nawiązanie do weneckiej laguny, która otacza miasto z każdej strony. Klub przekazał wtedy, że ze sprzedaży każdej z koszulek część dochodu trafi na ratowanie i dbanie o wenecką lagunę.

Ciężko tutaj nie wspomnieć o sponsorze FC Barcelony z początku XXI wieku. „Duma Katalonii” bowiem weszła we współpracę z UNICEF. Organizacja UNICEF działa w 190 krajach świata – jest wiodącą organizacją humanitarną i rozwojową, która pracujące na rzecz dzieci. Kluczowym elementem działań UNICEF są programy pomocy dzieciom prowadzone w terenie, w krajach rozwijających się.

Mimo tego, że organizacja kojarzyła się z pomocą, złamano 100-letnią tradycję „czystych” trykotów. Po raz pierwszy UNICEF trafił na koszulki w drugiej części 2006 roku. Według pewnych informacji, klub przelewa organizacji 6 milionów euro rocznie.

