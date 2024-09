Cole Palmer jeszcze rok temu był średnio znanym zawodnikiem z poziomu Premier League. Dopiero co zamienił Manchester na Londyn, z uwagi na brak dostatecznie dużych szans na rozwój u Pepa Guardioli. Ta decyzja okazała się być strzałem w dziesiątkę. Młody Anglik po kolejnych 12 miesiącach jest absolutnie czołowym zawodnikiem z tego kraju, a jego wyczyn z Brighton zdaje się sugerować nam jedno – w tym tempie rozwoju, to może być piłkarz na miarę Złotej Piłki.

Cole Palmer – człowiek, na którego brakuje już słów

Od początku pobytu w stolicy Wielkiej Brytanii, Palmer wygląda jakby potrzebował tej sporej zmiany otoczenia, aby ktoś w niego bardzo mocno uwierzył i konkretnie postawił. Jest on przez większość dotychczasowego pobytu w Chelsea jej liderem. Napędza akcje ofensywne, wykonuje stałe fragmenty, jest skuteczny w rzuty karne, a jak pokazał mecz z Brighton – także świetnie radzi sobie z rzutów wolnych.

Palmer to taki wybitny komik, który bez wysiłku daje ludziom radość, z racji wielkiego talentu do swojej pracy. Ubiegły sezon to gole choćby z Arsenalem, Manchesterem City, Newcastle, trzy gole z Manchesterem United. Palmer to big game player. To co zrobił z Brighton przechodzi najśmielsze oczekiwania. Poker w pierwszej połowie to pierwsze takie osiągnięcie w historii Premier League.

You won’t find many better ways to seal a hat-trick than this free-kick from Cole Palmer 😮‍💨 pic.twitter.com/mrtzL6Yuzd — Premier League (@premierleague) September 28, 2024

Palmer w Premier League w barwach „The Blues” ma 43 bezpośrednie udziały w bramkach w 39 meczach (28 bramek, 15 asyst). Liga angielska jest u jego stóp już po roku kariery, możliwe, że tak dynamiczny rozwój od startu kariery miał jedynie Michael Owen czy Wayne Rooney. Ma też za sobą udział na EURO 2024 i gola w finale tych rozgrywek. Na Wyspach Brytyjskich mają Bellinghama, ale także innego kompletnego wydaje się zawodnika. Cole’a Palmera. Wychowanek „The Citizens” w ciągu roku zaliczył gigantyczny postęp.

Klub nie zgłosił go do Conference League. W Londynie wyszli z założenia, że sezon jest długi, kadra jest liczna i trzeba rotować. Młody skrzydłowy plakał raczej za grą w tych rozgrywkach nie będzie. On woli lśnić i błyszczeć w Premier League. I dobrze, bo tu rodzi się naprawdę wielka kariera.

Fot. PressFocus