FIFA wybrała stadiony na Klubowe Mistrzostwa Świata

FIFA właśnie opublikowała komunikat, w którym dowiadujemy się na jakich arenach odbędą się przyszłoroczne Klubowe Mistrzostwa Świata. Impreza rozpocznie się 15 czerwca, a zakończy 13 lipca. Wezmą w niej udział 32 drużyny. Tytułu będzie bronić Manchester City.

Taki oczywiście jest plan, bo na razie Gianni Infantino ma wielki problem ze sponsorami, transmisją i niezadowoleniem piłkarzy, którzy grożą buntem. Może sobie wybierać stadiony, snuć plany, ale na razie nie rysuje się to wszystko w kolorowych barwach.

Przyszłoroczny klubowy mundial (na razie w teorii) będzie miał nową formułę. Zazwyczaj turniej odbywał się w grudniu tuż przed świętami Bożego Narodzenia i liczył sobie kilka meczów. Dla klubów europejskich bardzo często były to tylko dwa – półfinał oraz finał. Tym razem impreza rozegra się między 15 czerwca a 13 lipca 2025 roku. Do tej pory w turnieju brali udział zwycięzcy pucharów klubowych z każdej federacji. Nowy format obejmie aż 32 grające ekipy i będzie takim mini mundialem.

Wiemy już, na jakich arenach będą rozgrywać się poszczególne mecze. FIFA właśnie opublikowała komunikat z listą 12 aren.

Dowiedzieliśmy się również, że mecz finałowy zostanie rozegrany na stadionie MetLife w New Jersey. Jest to miejsce, na którym może zasiąść ponad 80 tysięcy fanów. Na co dzień odbywają się tam mecze lokalnych drużyn w futbolu amerykańskim. Na wyżej wymienionych arenach będzie okazja zobaczyć wiele znanych drużyn. Wiemy, że zagrają w klubowym mundialu m.in: Chelsea, Real Madryt, Manchester City, Bayern Monachium, PSG, Inter Mediolan, Borussia Dortmund, FC Porto, Benfica czy też Atletico Madryt.

Wokół Klubowych Mistrzostw Świata od pewnego czasu krąży wiele nieprzychylnych opinii. Najwięcej do powiedzenia w tym temacie mają piłkarze, którzy alarmują o przeciążonym kalendarzu meczów. Głos na ten temat zabrali m.in. zawodnicy Manchesteru City – Bernardo Silva, Manuel Akanji oraz Kevin de Bruyne.

Szwajcarski obrońca mówił: – Sytuacja jest trudna. Nie myśli się tylko o tym sezonie, ale też o następnym. Załóżmy, że wygramy ligę albo Puchar Anglii, a później dotrzemy do finału Klubowych Mistrzostw Świata. Mecz o Tarczę Wspólnoty będzie już trzy tygodnie później. Kiedy mamy odpocząć? Zimą nie ma żadnej przerwy.

– Jeśli będziemy mieli szczęście, dostaniemy dwa tygodnie wakacji i rozpoczniemy kolejny sezon. A przecież następnego lata będą mistrzostwa świata. To się nie skończy. Nie można w nieskończoność dokładać meczów i nie myśleć o zawodnikach. W pewnym momencie będziemy zbyt zmęczeni, żeby grać. Na pewno przyjdą kontuzje. Musi być jakiś limit. Może zakończę karierę jako 30-latek?

Dużo kontrowersji zbiera też temat transmisji mistrzostw. Do tej pory FIFA nie ogłosiła ani jednej umowy dotyczącej transmisji. Sytuację próbował ratować szef światowej federacji Gianni Infantino. „The Athletic” informował, że prezydent FIFA zorganizował na piątek 20 września nadzwyczajne spotkanie z dyrektorami światowych stacji telewizyjnych, próbując w ten sposób wzbudzić zainteresowanie Klubowymi Mistrzostwami Świata FIFA. Na nic to się zdało, bo minął już ponad tydzień od spotkania i nadal nie wiemy, gdzie będzie można obejrzeć turniej.

According to The Athletic, FIFA President Gianni Infantino has called an urgent meeting with global broadcasters to address the lack of broadcast deals for the upcoming FIFA Club World Cup, scheduled for June 2025 in the U.S. The competition, set to feature 32 teams, including… pic.twitter.com/Lt15mIz6dF

— Capology (@CapologyDB) September 20, 2024