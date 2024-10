Lipsk – Juventus 02.10 – Typy bukmacherskie

BETFAN kurs 1.67 Lipsk - Juventus Obie drużyny strzelą gola TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Lipsk – Juventus. Październikowa środa może oznaczać tylko jedno: Liga Mistrzów i wielkie emocje z nią związane! I to w nowym wydaniu, ponieważ mamy fazę ligową, 36 drużyn i wszyscy w jednej grupie. Każda drużyna rozegra po osiem spotkań z różnymi rywalami. Emocje gwarantowane!

Pierwszy gwizdek na Red Bull Arenie o godzinie 21:00 2 października, a na placu boju zobaczymy Lipsk oraz Juventus. Kto będzie górą w tym spotkaniu? Juve z kolejnym zwycięstwem w Lidze Mistrzów? Poniżej w tekście czeka na propozycja bukmacherska na to spotkanie!

Lipsk – Juventus – typy bukmacherskie

Już za chwilę na boiskach Ligi Mistrzów dojdzie do niezwykle emocjonującego starcia! RB Lipsk zmierzy się z Juventusem w bardzo ciekawym meczu fazy ligowej, który oferuje równie ciekawe typy bukmacherskie. Obie drużyny mają wiele do udowodnienia – Lipsk, zespół znany z dynamicznego stylu gry, będzie chciał wykorzystać atut własnego boiska, natomiast Juventus, z bogatą historią sukcesów w europejskich pucharach, z pewnością dąży do zdobycia cennych punktów. Lipsk, prowadzony przez utalentowanego trenera, liczy na wsparcie swoich kibiców, którzy z pewnością stworzą niesamowitą atmosferę i być może poprowadzą swoją drużynę do upragnionego zwycięstwa i zdobycia pierwszych, bardzo cennych trzech punktów w fazie ligowej.

Obie drużyny dysponują niezwykle utalentowanymi zawodnikami, a na boisku z pewnością nie zabraknie emocji. Kto zdoła przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę? Czy Lipsk zaskoczy utytułowanego rywala, czy Juventus pokaże swoją siłę i doświadczenie na europejskiej scenie? Mecz zapowiada się na prawdziwe piłkarskie widowisko. Początek spotkania już o 21:00 2 października!

Jeśli chodzi o typy bukmacherskie na mecz Lipsk – Juventus, to na pewno warto pochylić się się w kierunku goli. RB Lipsk prezentuje dość ofensywny styl gry, natomiast Juve będzie z pewnością starało się wybijać niemiecką drużynę z rytmu. Obie ekipy mają w swoich składach mnóstwo jakości piłkarskiej, dlatego zapowiada się bardzo emocjonujący i dość szybki mecz. Kursy bukmacherskie nie wskazują na wyraźnego faworyta tego starcia, więc możemy spodziewać się wyrównanego meczu i obustronnych akcji bramkowych.

Wydaje się, że tempo spotkania i umiejętności piłkarskie obu drużyn sprawią, że zobaczymy w tym spotkaniu przynajmniej kilka bramek. Stawiam na to, że zobaczymy gole z obu stron po bardzo dobrym kursie u polskiego, legalnego bukmachera BETFAN!

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Lipsk – Juventus

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku na pojedynek Lipsk – Juventus! Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie strzelca w tym spotkaniu. Największe szanse na trafienie do bramki przeciwnika ma według analityków BETFAN Lois Openda (kurs 2.62). Dość możliwy według kursów bukmacherskich jest również gol Benjamina Sesko (kurs 2.85) oraz Dusana Vlahovicia (kurs 3.00)



Ciężar tego spotkania jest dosyć spory, ponieważ mierzą się ze sobą dwie klasowe drużyny. Lipsk będzie chciał zdobyć pierwsze punkty w fazie ligowej Champions League, natomiast Juventus będzie chciał dołożyć kolejne trzy oczka do swojego dorobku. Na pewno nie będzie mowy o żadnym odpuszczaniu nawet na moment, więc śmiało można również sprawdzić linie overowe kartek i fauli!

Statystyki na typy bukmacherskie Lipsk – Juventus

RB Lipsk, mimo ostatniej porażki w 1. kolejce Ligi Mistrzów (1:2 z Atletico Madryt), bardzo dobrze radzi sobie w Bundeslidze, notując jak dotąd 3 wygrane (w tym bardzo ważne zwycięstwo z Bayerem Leverkusen 3:2) i 2 remisy. Wyniki Juventusu prezentują się jeszcze lepiej, ponieważ „Stara Dama” wygrała również swój mecz w Lidze Mistrzów (z PSV 3:1). Oprócz tego goście tego spotkania wygrali i zremisowali po trzy mecze w Serie A.

Przewidywane składy Lipsk – Juventus

RB Lipsk : Gulacsi – Raum, Orban, Lukeba, Geertruida – Nusa, Jaidara, Seiwald, Simons – Openda, Sesko

: Gulacsi – Raum, Orban, Lukeba, Geertruida – Nusa, Jaidara, Seiwald, Simons – Openda, Sesko Juventus:Perin – Cambiaso, Bremer, Kalulu, Savona – Locatelli, McKennie, Yildiz, Koopmeiners, Gonzalez – Vlahovic

Fot. PressFocus