Wyrzucony z Rakowa piłkarz znalazł klub! Ciekawy kierunek

Lekko ponad miesiąc bezrobotnym pozostawał były piłkarz Rakowa Częstochowa – Kristoffer Klaesson. Norweski bramkarz podpisał umowę z trzecią drużyną duńskiej Superligi – Aarhus GF. Barwy tego klubu swego czasu reprezentował Kamil Grabara – to właśnie grając w tym klubie wypromował się na tyle, by sięgnęła po niego Kopenhaga.

Miesiąc tu, miesiąc tam

Norweski bramkarz swego czasu uchodził za spory talent. Jest wychowankiem Vålerengi, gdzie przebrnął przez wszystkie szczeble rozwoju w futbolu młodzieżowym i w 2018 roku zadebiutował w seniorskiej drużynie. Ostatnie trzy sezony spędził w angielskim Leeds United.

Klaesson miał być w Częstochowie następcą Vladana Kovacevicia, który przeniósł się do Sportingu. Szybko okazało się, że Norweg do klubu trafił z nadwagą, w związku z czym Marek Papszun zesłał go do rezerw, by zgubić niepotrzebne kilogramy. Kilka dni później został odsunięty również od gry w drugim zespole „Medalików”. Jak poinformował Kamil Głębocki z portalu ”częstosportowa.pl” bramkarz… został przyłapany na wizycie w McDonaldzie.

Kłopoty bramkarza Rakowa Kristoffera Klaessona. Zawodnik był widziany przez kibiców w jednej z częstochowskich restauracji McDonald's. Należy pamiętać, że Norweg po przyjściu do Rakowa miał lekką nadwagę.

Chwilę po tej informacji władze Rakowa zdecydowały się rozwiązać kontrakt z zawodnikiem. Niedługo później, również przez problemy z nadwagą z klubem pożegnał się także grecki środkowy pomocnik Vasilios Sourlis.

Z Rakowa, przez pośredniak, do Aarhus

Kristoffer Klaesson wolnym zawodnikiem był od 26 sierpnia 2024 roku. Po ponad miesiącu „wolnego” znalazł nową drużynę. Jego nowym pracodawca będzie duńskie Aarhus GF, które jest rewelacją tego sezonu Superligi. Klub z Jutlandii zajmuje trzecią pozycję w tabeli ze stratą tylko jednego punktu do FC Kopenhaga oraz pięciu punktów do liderującego Midtjylland. Jednocześnie Aarhus strzeliło najwięcej i straciło najmniej bramek w lidze po dziesięciu kolejkach.

No dobrze, ale skoro idzie im tak dobrze to dlaczego ściągają norweskiego bramkarza? W dodatku takiego, który nie tak dawno był wyrzucony z Rakowa z nadwagą? Otóż rezerwowy bramkarz, Szwed Leopold Wahlstedt wypożyczony z Blackburn Rovers doznał urazu stawu skokowego i wróci do gry na przełomie stycznia i lutego. Numerem jeden w bramce Aarhus jest 39-letni Jesper Hansen a jedyną opcją rezerwową jest niedoświadczony Jonathan Hutters.

