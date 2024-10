Lille – Real Madryt – zapowiedź hitu 2. kolejki Ligi Mistrzów

Dwie zupełnie różne drużyny, a zarazem tak podobne. Różnica jest taka, że Real Madryt swój pierwszy mecz w Lidze Mistrzów wygrał z VfB Stuttgart, natomiast Lille przegrało z portugalskim Sportingiem. Po stronie podobieństw? Obie drużyny mają w swojej kadrze Mbappe i obie są przetrzebione kontuzjami. Lille w poprzedniej kolejce Ligue 1 zdemolowało Le Havre, z kolei Real Madryt wywalczył tylko remis w derbach Madrytu.

Niekwestionowaną gwiazdą zespołu od kilku lat jest Kanadyjczyk – Jonathan David. Napastnik w 11 spotkaniach tego sezonu zdobył siedem bramek, z czego aż pięć w Ligue 1 i zajmuje obecnie drugą pozycję w klasyfikacji strzelców ligi francuskiej. Trzeba jasno przyznać, że Lille powoli staje się zbyt małe dla reprezentanta Kanady – nie dziwi zainteresowanie ze strony europejskich gigantów. Zwłaszcza, że jego kontrakt wygasa wraz z końcem sezonu i wydaje się, że nie zamierza on go przedłużać.

Jonathan David completed the perfect hat trick for Lille 🇨🇦

Francuski zespół sezon 2024/2025 rozpoczynał od trzeciej rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów, mierząc się z tureckim Fenerbahce, którego barwy reprezentuje Sebastian Szymański. Podopieczni Bruno Génésio nie bez problemów wyeliminowali najpierw wicemistrzów Turcji, a następnie wicemistrzów Czech – Slavię Praga. W lidze nie idzie im już tak dobrze – po sześciu kolejkach zgromadzili tylko 10 punktów. O ile porażkę z PSG można śmiało wkalkulować w rachunek strat, tak porażka z beniaminkiem Saint-Etienne, czy remis ze Strasbourgiem nie mogą zadowalać „Mastifów”. Oto ich wyniki w tym sezonie:

Październik dopiero się rozpoczyna, a „Królewscy” już mają jedno nowe trofeum w swojej gablocie. Mowa oczywiście o Superpucharze UEFA, który Real Madryt wygrał w połowie sierpnia pokonując Atalantę. Nowy nabytek – Kylian Mbappe – powoli zaczyna adaptować się do drużyny Carlo Ancelottiego. Powoli, bo w derbach Madrytu nie wystąpił z powodu kontuzji. Na mecz z Lille ma jednak być gotów – i to dobrze dla widowiska.

Mecz z Atletico Madryt kibiców na całym świecie nie porwał – wielu powodu upatruje właśnie w absencji francuskiego gwiazdora. Vinicius Junior jest człowiekiem zagadką – niby nie prezentuje najwyższej formy,a jednak w 10 występach ma na swoim koncie trzy bramki i aż siedem asyst. To kapitalny wynik, mimo to sympatycy Realu Madryt spodziewają się po Brazylijczyku większego wpływu na grę.

Często powtarzaną przez ekspertów frazą jest to, że „to jeszcze nie jest Real Madryt w pełnej krasie”. I trudno się nie zgodzić – „Królewscy” na początku sezonu zanotowali kilka wpadek. Nie zakończyły się one porażką podopiecznych Carlo Ancelottiego, ale remisy z Mallorką, Las Palmas albo nerwowa końcówka z Deportivo Alaves nie powinny były się zdarzyć. Fakt jednak, że są jeszcze niepokonani. Oto pełne wyniki Realu Madryt:

W barwach Realu Madryt nie zobaczymy na pewno podstawowego golkipera. Thibaut Courtois nabawił się urazu w starciu z Atletico Madryt i przez jakiś czas będzie niedostępny. Jego miejsce między słupkami zajmie Andrij Łunin. Zabraknie również wciąż kontuzjowanego Davida Alaby (kolano) oraz Daniego Ceballosa (kostka) i Brahima Diaza (mięsień uda). Na szczęście dla sympatyków Realu Madryt Kylian Mbappe pojechał z drużyną do Francji. Jego występ wciąż nie jest pewny, ale na pewno nie wykluczony.

⚪️🛩️ Kylian Mbappé travels with Real Madrid squad for Lille game as he’s fully recovered after his injury. pic.twitter.com/6t8puGzj0m

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 1, 2024