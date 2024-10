Odra Opole w ostatnim czasie przeżywa istną huśtawkę nastrojów. W I lidze zaznali oni gorycz porażki 0:5 z Wisłą Kraków prowadzoną przez tymczasowego trenera Mariusza Jopa, chwilę wcześniej wygrywając tym samym stosunkiem w Pucharze Polski w 1/32 finału. Porażka w ważnym dla trenera Radosława Sobolewskiego Krakowie przechyliła szalę na jego niekorzyść i zwolniono go ze skutkiem natychmiastowym. Już wiemy, że zastąpi go Jarosław Skrobacz.

Odra Opole znalazła zastępcę Sobolewskiego

Jarosław Skrobacz zastąpi Radosława Sobolewskiego, który objął urząd trenera pierwszej drużyny opolan 1 lipca. W ciągu kilku miesięcy więc, Skrobacz będzie trzecim szkoleniowcem Odry – w czerwcu swoją przygodę w klubie kończył bowiem Adam Nocoń, który sensacyjnie doprowadził klub do baraży o Ekstraklasę, przegrywając w pierwszym meczu z Arką Gdynia 2:4. Trener ten jest kandydatem z kolei do objęcia Pogoni Siedlce. A sam Skrobacz to doświadczony trener I-ligowy, który doskonale radził sobie do tej pory w karierze na tym poziomie.

Z beniaminkiem, GKS-em Jastrzębie zajął 5. miejsce w sezonie 2018/19. Także z beniaminkiem, ale z Chorzowa – wygrał te rozgrywki w 2023 roku. Przypieczętowało to dwa z rzędu awanse Ruchu – choć sam trener już w Ekstraklasie został zwolniony. Ostatnią jego przygodą w trenerce była nieudana próba utrzymania Podbeskidzia w I lidze – poprowadził bielszczan zaledwie 12 razy. Teraz jego misją jest ratowanie drużyny z Opola.

OKS Odra Opole S.A. informuje, iż nowym trenerem pierwszego zespołu został Jarosław Skrobacz. 🤝 Więcej: 🔗 https://t.co/rzbWEx2FL3 pic.twitter.com/dfqgMRl7UN — Odra Opole (@OdraOpolepl) October 1, 2024

Skrobacz w Jastrzębiu popracował w 138 spotkaniach, w Miedzi Legnica 35, w Chorzowie z kolei 86 razy. W pierwszym z klubów dodatkowo, wywalczył utrzymanie w iście sensacyjny sposób (5 z ostatnich 6 meczów to wygrane), ćwierćfinał Pucharu Polski 2017, a także dwa awanse z rzędu, aż do I ligi.

W Legnicy był na siódmym miejscu na tym poziomie. Dodatkowo w jego CV można znaleźć asystenturę w GKS-ie Katowice, a także łącznie 20 spotkań w roli trenera Odry Wodzislaw Śląski, mającej swoje lata świetności dawno za sobą.

W tym tygodniu Odra Opole poznała swojego rywala w 1/16 finału Pucharu Polski. Piłkarze z Opola podejmą u siebie Pogoń Szczecin – mecz odbędzie się 30 października. Rundę wcześniej, opolanie ograli 5:0 rezerwy Podbeskidzia.

Fot. PressFocus