Piłkarz Premier League ukarany za nazwanie sędziego ”p**dą”

Występujący w barwach beniaminka Premier League – Southampton – Dale Stephens został ukarany dodatkowym, dwumeczowym zawieszeniem. Obrońca ”Świętych” dopiero co odbył trzymeczowe zawieszenie za bezpośrednią czerwoną kartkę otrzymaną w meczu z Manchesterem United. Po obejrzeniu czerwonej kartki miał nazwać sędziego technicznego ”małą je***ą p**dą”.

W inauguracyjnym meczu czwartej kolejki Premier League Southampton przed własną publicznością mierzyło się z Manchesterem United. W 79. minucie, przy stanie 2:0 dla ”Czerwonych Diabłów” kapitan Southampton Dale Stephens w brutalny sposób zatrzymał rozpędzającego się przy linii bocznej Alejandro Garnacho. Stoper ”Świętych” wyprostowaną nogą wjechał w utalentowanego Argentyńczyka. Miał szczęście, że Garnacho nie doznał w tej sytuacji poważnej kontuzji, ale za swój brutalny faul i tak obejrzał bezpośrednią czerwoną kartkę.

Bezpośrednia czerwona kartka w Premier League oznacza dwa mecze zawieszenia, ale w przypadku niebezpiecznego ataku ukarany zawodnik otrzymuje trzy mecze zawieszenia. Takową karę otrzymał Stephens, więc nie zagrał w ligowych meczach z Ipswich (1:1) i Bournemouth (1:3). W zawieszenie wliczony był także mecz III rundy Pucharu Ligi, w którym Southampton pokonał 6:5 Everton w serii rzutów karnych (1:1 po 90 minutach).

Stephens mógł więc wrócić na najbliższy ligowy mecz z Arsenalem, ale teraz otrzymał dwa dodatkowe mecze zawieszenia. Wszystko z powodu obraźliwych słów, których użył wobec sędziego głównego oraz technicznego. Sędzia główny Stuart Attwell zeznał przed Komisją Dyscyplinarną FA, że po pokazaniu Stephensowi czerwonej kartki został przez niego nazwany ”ch**em”. To samo obrońca Southampton miał powiedzieć w kierunku sędziego technicznego. Gavin Ward zeznał, że został nazwany ”małą je***ą pi**ą”.

🚨 Southampton defender Jack Stephens has been banned for two matches after calling the fourth official a 'f***ing little c**t' after his red card against Manchester United.

He also called the referee 'a c**t' when he was sent off.

(Source: @TheAthleticFC) pic.twitter.com/cf5O9t9dDf

