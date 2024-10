Claude Makelele, który wygrał w 2002 roku Ligę Mistrzów z Realem Madryt niedawno wrócił na ławkę trenerską. Objął on bowiem Asteras Tripolis, dziewiątą drużynę Greek Super League. Zanosiło się przez pewien czas, że szeregi greckiej ekipy zasili Jarosław Niezgoda. Mówiło się, że było blisko transferu, lecz nic z tego. Asteras podpisał umowę z doskonale znanym zawodnikiem kibicom z Old Trafford – Federico Machedą.

Claude Makelele będzie trenował bohatera kibiców Manchesteru United

Federico Macheda jest tak zwanym „cult hero” dla fanów Manchesteru United. Jako 17-latek Włoch zadebiutował na Old Trafford w 2009 roku przeciwko Aston Villi i zapewnił swoim słynnym golem w debiucie po przełożeniu rywala piętą wygraną 3:2 dla „Czerwonych Diabłów”. Macheda w kolejnym ligowym meczu także zapewnił zwycięstwo swojej drużynie, tym razem z Sunderlandem na wyjeździe. Były to kluczowe bramki dla United z racji tego iż wygrał on ligę o cztery punkty. Bramki Włocha ważyły de facto właśnie tyle oczek.

🤝🟡🔵Ανακοίνωση συνεργασίας του ASTERAS AKTOR με τον Ιταλό ποδοσφαιριστή, Federico Macheda.https://t.co/HkZnyiiI9p pic.twitter.com/A22zAXk63f — Asteras Tripolis FC (@AsterasfcTwit) September 30, 2024

Federico Macheda jednak nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Można go porównać do Adnana Januzaja – obaj mieli fantastyczne wejścia do seniorów i obaj przepadli. Włoch strzelił później już tylko jednego gola w lidze, a w sumie jeszcze trzy dla seniorów United. Jeśli grał, to głównie w rezerwach. Zaliczył duży regres po mocnym początku i wypożyczenie-klapę do Sampdorii, skąd wrócił tylko z jednym trafieniem w Coppa Italia.

Potem nie szło mu źle w Championship, gdzie pokazał czemu Manchester United widział w nim taki potencjał, a od kilku lat podobają mu się bardzo ciepłe klimaty wokół Morza Egejskiego i Morza Śródziemnego, bo długo grał w Grecji w Panathinaikosie i sezon na Cyprze – w APOEL-u. Oprócz tego reprezentował też Ankaragucu, a więc zespół turecki z siedzibą w stolicy – Ankarze. Zdecydowanie najlepiej szło mu w Panathinaikosie, gdzie trzy razy z rzędu strzelił dwucyfrową liczbę goli.

Asteras z ciekawymi nazwiskami

Latem do Asterasu mogli przejść dwaj piłkarze kojarzący się z PKO BP Ekstraklasą. Pierwszym z nich był Kay Tejan, napastnik ŁKS-u – dołączył jednak do Dunkierki w drugiej lidze francuskiej. Najbliżej transferu do Grecji był z kolei Jarosław Niezgoda. Łączony z Motorem Lublin napastnik finalnie pozostaje ciągle wolnym agentem. Mówimy tu o piłkarzu w wieku 29 lat po dwóch zerwanych więzadłach.

🚨 Exclusive: Claude Makelele has said yes to taking the Asteras Tripolis manager role after leaving Chelsea's loan department by mutual consent last year. Former Swansea and Reading manager Paul Clement will join Makelele as his assistant. 🇬🇷 pic.twitter.com/Z6cNCZvpjg — Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) September 10, 2024

Dla Claude’a Makelele praca w Grecji jest trzecią samodzielną w roli pierwszego trenera, a pierwszą od pięciu lat – ma już za sobą 13 meczów w Bastii (2014) oraz 70 spotkań w KAS Eupen (2017-2019). Średnia z tych doświadczeń to odpowiednio 1,00 oraz 1,06 punktu na mecz. Od września 2023 roku jest bezrobotny, po tym jak skończyła się jego umowa w Chelsea w departamencie zajmującym się piłkarzami wypożyczonymi.

Jego asystentem jest Paul Clement. Angielski trener przed laty był szkoleniowcem Łukasza Fabiańskiego w Swansea, a także wieloletnim asystentem Carlo Ancelottiego. Clement pracował też w sztabie Franka Lamparda w Evertonie. Anglik w lutym był łączony z objęciem posady selekcjonera Irlandii. Piłkarzami drużyny Makelele są m in. Konstantinos Triantafyllopoulos, a także znany z EURO 2024 węgierski silny napastnik Martin Adam. Były obrońca Pogoni oraz Górnika Zabrze w debiucie Makelele wyleciał z boiska w 69. minucie spotkania.

✍️ Konstantinos Triantafyllopoulos has returned to Asteras Tripolis after 5 years away in Poland 🔵🟡#SLGR pic.twitter.com/je39OSJLzW — Hellas Football (@HellasFooty) June 26, 2024

Asteras Tripolis po sześciu kolejkach nowego sezonu Greek Super League zajmuje 9. miejsce w tabeli ligowej składającej się z 14 ekip. Makelele do tej pory zanotował dwa remisy po 1:1 – odpowiednio Panetolikosem oraz Levadiakosem.

Fot. PressFocus