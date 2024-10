Senegal bez trenera – koniec pewnej epoki

Senegal podczas kadencji Aliou Cisse bez wątpienia zapisał się w historii nie tylko senegalskiej, ale także całej afrykańskiej piłki. Były piłkarz klubów Premier League, a także selekcjoner kadry narodowej prowadził ekipę „Lwów Terangi” przez prawie dziewięć lat. Przyczyny rozwiązania kontraktu nie są jasne, choć domysłów nie brakuje. Pewne jest to, że Cisse jest bez pracy i federacja będzie teraz szukała odpowiedniego kandydata, który „wejdzie w jego buty”.

Cisse swój pierwszy poważny krok w profesjonalnej piłce postawił we francuskim Lille, jednak to nie tam jego kariera nabrała rozpędu. Senegalczyk o wiele więcej grał w stołecznym PSG, a następnie angielskim Birmingham City, gdzie zanotował kolejno 43 i 36 występów.

Wielu byłym piłkarzom-trenerom z czasem schodzi uśmiech z twarzy. Ubierają garnitur, smutnieją i stają się jacyś tacy „bardziej dorośli”. Jednak nie Cisse – jemu wciąż towarzyszyła charakterystyczna fryzura (długie dredy) i ekspresyjna mowa ciała, która ułatwiła polubienie go właściwie na całym świecie. Cisse przez całą swoją karierę piłkarską, a później trenerską zgromadził wokół siebie wielu sympatyków i tutaj zdecydowanie nie ma co się dziwić – w dzisiejszej piłce wiele jest postaci nudnych, właściwie nic nie wnoszących.

Teraz, prawie dziewięcioletnia przygoda Cisse z reprezentacją Senegalu dobiega końca. Patrząc wyłącznie na trofea, nie można jej ocenić jednoznacznie pozytywnie. W końcu 48-letni szkoleniowiec do gabloty włożył tylko jeden puchar – za wygraną w Pucharze Narodów Afryki 2022. Oczywiście – jest to bezwzględnie najważniejsze trofeum w Afryce, natomiast mając na uwadze tak zwane „Złote pokolenie” na czele z Sadio Mane czy Kalidou Koulibalym można było osiągnąć zdecydowanie więcej.

Wbrew pozorom dobre wyniki Cisse wraz z podopiecznymi zaliczał na mundialach – konkretnie w 2018 i 2022 roku. Na mistrzostwach w Rosji Senegal odpadł co prawda już w fazie grupowej (wcześniej wygrał jednak z Polską 2:1), jednak ostatecznie awans zaprzepaścił przez… większą liczbę żółtych kartek. Cztery lata później było już lepiej, gdyż wraz z „Lwami Terangi” doszedł do 1/8 finału, odpadając dopiero z silną reprezentacją Anglii.

Obraz pracy Cisse jest trochę zamazany przez brak wielu pucharów. Senegalczyk utrzymał się jednak na swoim stanowisku przez prawie dekadę, co musi świadczyć o zaufaniu, którym obdarzyła go tamtejsza federacja.

Never forget when Aliou Cissé climbed on top of Senegal's team bus to celebrate their AFCON win 🏆 pic.twitter.com/w2612a8Xwn

— ESPN Africa (@ESPNAfrica) October 2, 2024