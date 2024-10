Atletico poniesie karę w związku z derbowymi zachowaniami na trybunach

Niedzielne derby Madrytu pomiędzy Atlético a Realem Madryt rozegrane na Metropolitano przejdą do historii. Niestety nie z powodu poziomu piłkarskiego, lecz wydarzeń z udziałem fanów gospodarzy. Kibice „Los Rojiblancos” rzucali w bramkarza gości Thibauta Courtois zapalniczkami. Po kilku dniach hiszpańska federacja postanowiła ukarać klub. Dlatego zdecydowano o karze finansowej i zamknięciu części stadionu na trzy najbliższe domowe mecze ligowe.

Skandal podczas derbów Madrytu

Atlético Madryt w ostatnich derbach Madrytu z Realem wyrwało remis w doliczonym czasie gry drugiej połowy. Po meczu nie mówiono jednak najwięcej o Ángelu Correi, strzelcu tego gola, lecz zachowaniu kibiców Atleti. Część z nich zachowała się impertynencko wobec belgijskiego golkipera, który w przeszłości reprezentował ich barwy, a od kilku lat broni dla „Królewskich”.

Przejawiło się to w rzucaniu zapalniczkami, a nawet reklamówką – wszystko to lądowało w polu karnym, w którym przebywał Courtois. Do tego jeden z „fanów” zatrzymany za tego typu zachowanie miał przy sobie nóż. Po zgłoszeniu uwag przez golkipera sędzia Busquets Ferrer na około 20 minut przerwał spotkanie. Wcześniej kapitan gospodarzy Koke i trener Diego Simeone próbowali przemówić swoim kibicom do rozumu, by takie zachowania wobec bramkarza rywala się nie powtarzały.

Atletico fans threw a bag of sh*t at Courtois 😭😭😭 pic.twitter.com/OwbVsY8WXE — Footy Humour (@FootyHumour) September 29, 2024

Zwolennicy Atletico nie cenią sobie Courtoisa. W latach 2011-2014 wychowanek KRC Genk grał w tym klubie. Dzięki pobytowi w Madrycie stał się gwiazdą światowej bramki. Dwa razy z rzędu za rozgrywki 2012/2013 i 2013/2014 otrzymał Trofeo Zamora dla bramkarza, który przepuścił najmniejszą liczbę bramek w La Liga. Nastawienie kibiców „Los Colchoneros” zmieniło się w 2018 roku. Ich zdaniem Belg „zdradził”, gdyż podjął decyzję o transferze do Realu Madryt. Od tamtego czasu relacje pomiędzy oboma klubami i ich kibicami są tylko coraz gorsze.

Była „zbrodnia” jest i kara

W reakcji na hańbiące zachowania kibiców Atleti Komitet Rozgrywek w Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej zdecydował o zamknięciu siedmiu sektorów (od 127. do 133.) na trzy domowe spotkania: z Leganés, Las Palmas i Alavés w lidze. To właśnie z tamtych miejsc fani rzucali przedmioty w kierunku golkipera.

Atletico za wydarzenia podczas derbów zostało ukarane zamknięciem dolnego sektora południowej trybuny na trzy mecze. Dodatkowo zapłacą karę finansową wysokości 45 tysięcy euro. [@marca] — Los Galácticos (@_LGalacticos) October 2, 2024

Do tego na Atlético została nałożona kara finansowa w wysokości 45 tysięcy euro. Komitet Rozgrywki nie zajął się tematem Courtois, który zdaniem Diego Simeone i jego piłkarzy prowokował kibiców. Według „La Sexta” kibice z grupy Frente Atlético wcześniej krzyczeli do Belga: „Courtois, zdychaj”. Oby przyznana kara otrzeźwiła kibiców Atleti i sprawiła, by coraz mniej tego typu zachowań miało miejsce na stadionach.

Fot. PressFocus