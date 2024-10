Liga Konferencji 2024/25 – nowe zasady

Liga Konferencji 2024/25 będzie zupełne inna niż dotychczas. Po pierwsze, trzeba się przyzwyczaić do tak zwanej formuły ligowej i wykreślić z umysłów fazę grupową. Nie będzie jednak – jak w Lidze Mistrzów i Lidze Europy ośmiu spotkań, a sześć. Wszystkie z innymi przeciwnikami. Oto jak będzie wyglądała Liga Konferencji 2024/25.

Europejska Unia Piłkarska już w 2021 roku ustaliła, że rozgrywki będą odbywać się w tzw. systemie szwajcarskim. Zmiany formatu obowiązują wszystkie europejskie puchary, ale w Lidze Konferencji wygląda to trochę inaczej niż w dwóch innych. Czekaliśmy, czekaliśmy i wreszcie jest. Czas przyzwyczaić się, że nie ma już fazy grupowej z meczami i rewanżami. Jakie są najważniejsze zmiany jakie wprowadza Liga Konferencji 2024/25?

🚨 All 36/36 clubs in the league stage of the Conference League are set now!

🔷 Fixtures Draw: Friday at 14:30 CET pic.twitter.com/JYkCiKbDng

— Football Rankings (@FootRankings) August 29, 2024