Syn legendy Arsenalu zagra w 6. lidze angielskiej

W trakcie gry dla Arsenalu Dennis Bergkamp powitał na świat swojego potomka – Mitchela. W każdym przypadku wobec syna legendy danego sportu wszyscy oczekują, że pójdzie on w ślady ojca. Jednak w wielu przypadkach mimo prób podejmowania kariery nie idzie ona po ich myśli. Tak też jest w tym przypadku, ponieważ Mitchel Bergkamp po ponad trzech miesiącach bez pracy znalazł zatrudnienie… w szóstej lidze angielskiej.

Pójść w ślady legendy Arsenalu

Postaci Dennisa Bergkampa raczej nikomu nie trzeba przedstawiać, ponieważ złotymi zgłoskami zapisał się na kartach historii piłki nożnej. Stał się bez wątpienia legendą nie tylko reprezentacji Holandii, ale także Arsenalu, w barwach którego rozegrał aż 422 spotkania. Podczas swojego pobytu w Anglii był w stanie strzelić 120 goli i zanotować 112 asyst (jak podaje portal Transfermarkt). Wejść – w choć niewielkim stopniu – w buty takiej ikony jest niesamowicie ciężko, a takie zadanie przypadło synowi Denisa – Mitchelowi Bergkampowi.

Swoje młodzieżowe lata spędził w holenderskim Almere City, gdzie wspinał się po kolejnych kategoriach wiekowych. Następnie trafił do akademii Watfordu, gdzie praktycznie nie otrzymywał szans na grę. Nie widziano w nim nadziei na to, że w ogóle kiedykolwiek przebije się do pierwszej drużyny. Jego przygoda w tym klubie potrwała tylko pięć miesięcy, po czym kolejne sześć spędził na szukaniu nowego zespołu. Wówczas rękę wyciągnęło do niego Bromley FC, o którym niedawno wspominaliśmy przy okazji innego byłego piłkarza Arsenalu.

DONE DEAL: Mitchel Bergkamp, son of Arsenal legend Dennis Bergkamp, has signed for Bromley #arsenal #afc pic.twitter.com/gMN71vNI2L — ACL Soccer (@ACL_Soccer) January 14, 2023

To i tak był za wysoki poziom…

Powiedzieć, że Bergkamp Junior nie podbił Bromley, to jak nic nie powiedzieć. Spędził w tym klubie zaledwie półtora roku i w tym czasie zanotował jedynie dziesięć występów, strzelając tylko jednego gola. Kiedy klub bez jego udziału osiągnął historyczny awans do League Two, nie zaproponowano mu nowej umowy, co raczej nie może dziwić. Mitchel niestety znów odbił się od kolejnego zespołu, mimo że był to dopiero piąty poziom rozgrywkowy. Od lipca br. pozostawał bezrobotny. Do teraz, gdyż Welling United ogłosiło jego transfer.

✍️ Welling United are delighted to confirm the arrival of Mitchel Bergkamp. Welcome to the Wings, Mitch! 🤝 #WeAreWings🪽 pic.twitter.com/EhlKN2gf69 — Welling United FC (@wellingunited) October 2, 2024

Co ciekawe, zdążył już nawet zadebiutować w nowej drużynie, w wygranym 3:0 meczu ze Sporting Bengal w ramach rozgrywek London Senior Cup. Holender wyszedł nawet w pierwszym składzie, więc śmiało może mówić o udanym występie. Oczywiście, trzeba pamiętać, że mowa tu o drużynie występującej w szóstej lidze angielskiej. Mitchel to idealny przykład, że nie jest łatwo wejść w buty ojca, który stał się ikoną światowego futbolu. W samej holenderskiej piłce takowych postaci jest kilka.

Warto tu wspomnieć o Justinie Kluivercie – synu równie legendarnego, co Dennis Bergkamp Patricka. Co prawda w porównaniu do Bergkampa Juniora występuje na poziomie Premier League, ale w karierze długo nie mógł znaleźć swojego miejsca. Zwiedzał duże kluby, lecz nie osiągnął w nich tyle, co jego ojciec. Kolejnym wchodzącym w seniorską piłkę przykładem jest Ruben Van Bommel, którym interesują się wielkie marki. W przypadku każdego z nich przez większość swoich karier chcąc tego, czy też nie, będą porównywani do swoich ojców.

Fot. Football Daily (screen Youtube)