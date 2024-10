Ter Stegen dopiero co został „jedynką”. Niemcy mają problem w bramce

To był wielki cios nie tylko dla FC Barcelony, ale i również niemieckiej kadry narodowej. Pod koniec września poważnej kontuzji doznał Marc-Andre ter Stegen, który zerwał więzadło rzepki i był zmuszony przejść skomplikowaną operację. Przerwa Niemca ma potrwać wiele miesięcy i najpewniej nie ujrzymy go już w tym sezonie między słupkami.

22 września Barcelona odniosła bardzo ważne i wysokie zwycięstwo nad Villarrealem – kataloński klub rozbił swoich rywali aż 5:1 i pokazał się z bardzo dobrej strony. Mimo tak wielkiego triumfu, Hansi Flick i spółka tylko chwilowo mieli powody do świętowania, albowiem „Barca” przypłaciła tą prestiżową wygraną poważną kontuzją swojego głównego bramkarza. Marc-Andre ter Stegen uszkodził kolano, zaś wykonane badania potwierdziły zerwanie więzadła rzepki.

🚨🚨🚨🚨| BREAKING: Ter Stegen WILL undergo surgery. His season is OVER. The player has a patellar tendon injury.

— Javi Miguel 🥇

Stay strong, we are with you Mats! 🫂 pic.twitter.com/vlKjmvzvAw

— forblaugrana (@forblaugrana) September 22, 2024