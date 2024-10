Nicola Zalewski dostał od AS Romy ultimatum

Nicola Zalewski znalazł się poza składem AS Romy w pięciu ostatnich meczach. To pokłosie nieudanego transferu do Galatasaray i całego zamieszania, które wywołał w rzymskich gabinetach. Został odsunięty od pierwszego zespołu. Ostatni jego mecz to… Liga Narodów przeciwko Chorwacji. Dyrektor sportowy AS Romy powiedział, że jest ultimatum, żeby Polak ponownie został włączony do kadry.

Jaka jest przyszłość Nicoli Zalewskiego w Romie? Florent Ghisolfi, który pełni rolę dyrektora sportowego AS Romy od 22 maja 2024 roku, odniósł się do sprawy polskiego zawodnika. Zalewski został przywrócony do zespołu i normalnie trenuje, ale w dalszym ciągu nie uczestniczy w oficjalnych meczach, gdzie znajduje się poza kadrą. Nie nadszedł jeszcze czas, by wrócił do składu. Dlaczego? W długim wywiadzie dla „Corriere dello Sport” wypowiedział się dyrektor sportowy „Giallorossich”:

– Rozmawiamy, wszyscy doceniają Nico w klubie: mamy nadzieję załatwić tę sytuację kontraktową i znaleźć rozwiązanie tak szybko, jak to możliwe, żeby przywrócić go do zespołu. Jesteśmy w ciągłym dialogu z zawodnikiem i agentem. Widzę tu dwie osoby, które naprawdę kochają ten klub. Utrata zawodnika z sektora młodzieżowego w ten sposób nie wchodzi w grę, ponieważ jesteśmy Romanistami.

🚨: Sporting director #Ghisolfi on #Zalewski situation🎙️:“We are talking with his agents. We hope to resolve this contractual situation soon because everyone loves Nicola.” #ASRoma #Transfers pic.twitter.com/Ns3xpOs9Oj

Mówiąc wprost – Nicola Zalewski musi przedłużyć kontrakt i to na warunkach, które proponuje AS Roma. Na pewno nie będą one tak lukratywne, jakie gwarantowało Galatasaray. Obecna umowa Zalewskiego obowiązuje tylko do zakończenia tego sezonu, dlatego AS Roma nie może sobie pozwolić na stratę takiego zawodnika. Jednocześnie Polak sportowo nie wnosił aż tak dużo i prezentował raczej przeciętną formę, żeby było Romie szkoda się go pozbywać, dlatego chcieli zarobić na nim przynajmniej te około 10 milionów euro od Galatasaray.

Nicola Zalewski nie zna innego piłkarskiego świata innego poza AS Romą. Przebywa w klubie swojego dzieciństwa od dziewiątego roku życia – w młodzieżowych zespołach „Giallorossich” trafił choćby na przyszłą czołową rakietę włoskiego tenisa, Flavio Cobollego. O Polaka urodzonego w Tivoli walczył w letnim oknie turecki gigant Galatasaray. Zalewski nie chciał odejść. Od początku był na nie, panował informacyjny chaos. Rzucił nawet „odklejoną” kwotę, którą chciałby zarabiać i… została ona przyjęta. Turcy walczyli o niego jak lwy.

🚨✅ #Galatasaray are concretely interested in Nicola #Zalewski, confirmed. 🟡🔴

🗣️ Talks are underway with both #ASRoma and the 🇵🇱 player for a possible transfer in the next few days.

↩️ The 🇮🇹 team – with the right offer – is open to letting him go. 🐓⚽ #Transfers pic.twitter.com/u9mWjLSi5R

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) September 8, 2024