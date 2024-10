Wielka gwiazda Bayernu kontuzjowana

Dla Bayernu Monachium z całą pewnością nie są to dobre wiadomości, bo kontuzji nabawił się jeden z najważniejszych, o ile nie najważniejszy zawodnik w układance trenera Vincenta Kompany’ego – Jamal Musiala.

W pierwszym zespole Bayernu możemy wyróżnić kilku młodych i niezwykle utalentowanych zawodników, jednakże prym wśród nich bez dwóch zdań wiedzie Jamal Musiala, który dla Bayernu, jak i również całego klubu jest nie do zastąpienia. Młody Niemiec czaruje nie tylko swoją bajeczną techniką, dzięki której jest już porównywany do Leo Messiego. Jego bramki i asysty są na wagę złota w wielu pojedynkach bawarskiego klubu – wystarczy tutaj wspomnieć chociażby o golu na wagę mistrzostwa Niemiec w ostatniej kolejce sezonu Bundesligi 2022/2023.

Razem z Michaelem Olise czarują w tym sezonie na skrzydłach. Są motorem napędowym dla Harry’ego Kane’a i całego ofensywnie grającego Bayernu. Dość powiedzieć, że „Bawarczycy” strzelili: dziewięć goli Dinamu Zagrzeb, sześć goli Holstein Kiel czy pięć goli Werderowi.

W ostatnim czasie zaczęły się nawet pojawiać głosy, że Jamal jest już lepszym piłkarzem niż jego rówieśnik i dobry kolega Florian Wirtz, który też jest postrzegany jako złote dziecko niemieckiej piłki. „Bawarczycy” powiadomili w oficjalnym komunikacie, że Musiala nabawił się kontuzji biodra i będzie niedostępny dla Bayernu w najbliższym arcyważnym i równie trudnym boju ligowym z Eintrachtem Frankfurt − już w ostatnim boju Ligi Mistrzów przeciwko Aston Villi kolega klubowy Thomasa Muellera znalazł się na ławce z racji na problemy zdrowotne.

Jakby tego było mało, to zawodnika zabraknie także na zgrupowaniu kadry narodowej Niemiec, co dla Juliana Nagelsmanna również będzie sporym osłabieniem. Nasi sąsiedzi zza Odry zagrają w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną (11 października) oraz Holandią (14 października). W najbliższych dniach Jamal będzie pod stałym nadzorem lekarzy i fizjoterapeutów Bayernu, którzy zajmą się jego leczeniem i procesem rehabilitacji.

Jamal Musiala nie zagra na razie w barwach Bayernu. Pomocnik będzie musiał zrobić sobie przerwę z powodu problemów ze stawem biodrowym. To wynik badań przeprowadzonych przez dział medyczny FCB – czytamy na oficjalnej stronie Bayernu.

Bayern confirm that Jamal Musiala will be sidelined for the time being with a hip problem

According to @kerry_hau, he will miss the game against Frankfurt as well as Germany's games against Bosnia and The Netherlands. Musiala will stay in Munich to work on his comeback pic.twitter.com/TGG8rBlaUu

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 4, 2024