Status Izraela w światowym futbolu jest aktualnie dość mocno podważany. Piłkarska Azja uważa, że ten kraj powinien być wykluczony z udziału w rywalizacji. Rada FIFA nie podjęła decyzji o zawieszeniu, ale skierowała sprawę do dwóch swoich organów. Przyszłość narodu będącego aktualnie w stanie konfliktu zbrojnego z Palestyną może być niedługo wyjaśniona.

Prezes Palestyńskiego Związki Piłki Nożnej Jibril Rajoub argumentuje, że lokalizacja sześciu ekip izraelskich na Zachodnim Brzegu (Palestyny według jednej strony konfliktu lub Jordanu według drugiej strony) jest naruszeniem kodeksu etycznego FIFA. Do tego wspomina się o trzystu palestyńskich sportowców, którzy stali się ofiarami wojny. Większość z nich to piłkarze.

Zdaniem „The Athletic” cała piłkarska Azja poparła stanowisko palestyńskiego związku. Nie byłoby to dziwne, gdyż w 1974 roku wykluczono Izrael z Azjatyckiej Federacji Piłkarskiej. Powodem były bojkoty meczów z tym państwem oraz sprzeciw krajów arabskich, które popierają Palestynę. Od tamtego czasu kraj kojarzony z biblijną rzeką Jordan występował w strefie europejskiej, a chwilowo – nawet w strefie Oceanii. Od 1991 roku piłkarscy kontynuatorzy dziedzictwa Mordechaja Spieglera grają na Starym Kontynencie.

W październiku tego roku Rada FIFA postanowiła nie zawieszać kraju ze stolicą w Jerozolimie w piłkarskich strukturach. Prezydent federacji Gianni Infantino stwierdził:

Wniosek o ukaranie Izraela złożył Palestyński Związek Piłki Nożnej. Decyzja międzynarodowej federacji nie oznacza to końca sprawy. FIFA skierowała sprawę do swoich dwóch instancji:

World football's governing body FIFA on Thursday gave no verdict either way on a Palestinian request to suspend Israel, but instead launched an investigation into allegations of discrimination. https://t.co/8N4MVsvVQA pic.twitter.com/1UY96y3ff9

— AFP News Agency (@AFP) October 3, 2024