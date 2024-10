Kapitalny początek Arne Slota w Liverpoolu

Wraz z początkiem nowego sezonu Arne Slot zastąpił na ławce trenerskiej Liverpoolu Jurgena Kloppa. Wydawało się, że jego godne następstwo będzie nie lada wyczynem. Tymczasem holenderski szkoleniowiec stanął na wysokości zadania i spisuje się znakomicie. Zanotował najlepszy start w historii klubu.

Jurgen Klopp po dziewięciu latach zdecydował się zakończyć przygodę w Liverpoolu. Niemiec zasiadł na ławce trenerskiej „The Reds” w 2015 i udało mu się przywrócił klub na szczyt i dawny blask jakim imponował w latach 80-tych ubiegłego wieku. Podczas swojej kadencji wywalczył między innymi mistrzostwo Premier League, Puchar Anglii oraz Ligę Mistrzów. Na jego następcę został wytypowany Arne Slot. Holender wcześniej trenował Feyenoord. Jego praca w zespole Eredivisie zrobiła wrażenie na władzach Liverpoolu i postanowili dać mu szansę na Anfield, co nie było oczywistym wyborem. Slot w sezonie 2022/23 sięgnął po mistrzostwo Holandii, a w następnych rozgrywkach wygrał krajowy puchar.

Wydawało się, że będzie czekało go nie lada wyzwanie, patrząc na zasługi Kloppa. Często w takich przypadkach bywa, że drużyna potrzebuje czasu, aby dobrze funkcjonowała. Tymczasem Liverpool spisuje się znakomicie pod wodzą nowego trenera. Arne Slot już na samym starcie swojej przygody z klubem zapisał się na jej kartach historii. Jako pierwszy manager wygrał wszystkie cztery wyjazdowe mecze nowego sezonu Premier League oraz triumfował w dziewięciu na dziesięć spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Jedyną porażkę odniósł podczas ligowego starcia z Nottingham Forest 0:1.

9 – Arne Slot is the first Liverpool manager to win as many as nine of his first 10 games in charge of the club. Machine. pic.twitter.com/uDqxzYg4XA

W minionych rozgrywkach Liverpool okazał się najlepszą drużyną na swoim obiekcie w lidze. Zdobyli w nich 48 punktów. Kolejnymi zespołami byli Arsenal oraz Manchester City. Zdobyły one o jedno oczko mniej. W spotkaniach na wyjeździe najlepsi byli „Obywatele”, którzy zebrali 44 punkty. „The Red” uzbierali na swoim koncie aż o dziesięć punktów mniej. Przed ostatnim spotkaniem Premier League z Crystal Palace, Arne Slot zaznaczał, że jeżeli jego zespół chce włączyć się do walki o mistrzostwo muszą dorównać City. Dzięki wygranej z „Orłami” są na dobrej drodze aby osiągnąć swój cel.

Mimo zwycięstwa „The Reds” mają powody do zmartwień. W trakcie meczu z Crystal Palace kontuzji nabawił się podstawowy bramkarz Liverpoolu – Alisson Becker. Został zmieniony w 79. minucie, a jego miejsce zajął 23-letni Vitezslav Jaros, dla którego był to debiut w pierwszej drużynie. Wiele wskazuje na to, że brazylijski golkiper doznał urazu ścięgna udowego, który miał dokuczać mu już od jakiegoś czasu. Tuż po spotkaniu Arne Slot stwierdził, że kontuzja Alissona nie wygląda najlepiej oraz że prawdopodobnie opuści kilka najbliższych tygodni.

Alisson Becker has left the pitch after picking up an injury vs. Palace 😳

Jaros comes on to replace him. pic.twitter.com/CRLZ9vgEDQ

— ESPN UK (@ESPNUK) October 5, 2024