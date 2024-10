Oficjalnie: Dawid Szwarga odejdzie z Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa oficjalnie poinformował, że wraz z końcem rundy jesiennej klub opuści Dawid Szwarga. Do ”Medalików” dołączył przed sezonem 2021/22 i przez pierwsze dwa lata pełnił rolę asystenta Marka Papszuna. W poprzednim sezonie był pierwszym trenerem po odejściu z klubu Papszuna. Ten jednak przed startem tego sezonu wrócił do Rakowa, a Szwarga wrócił do swojej poprzedniej roli.

Dawid Szwarga odejdzie z Rakowa

Raków Częstochowa oficjalnie ogłosił odejście z klubu wraz z końcem rundy jesiennej Dawida Szwargi. W klubie spod Jasnej Góry pracował przez ponad trzy lata. Do Rakowa dołączył przed startem sezonu 2021/22. Wcześniej przez trzy lata był asystentem pierwszych trenerów w GKS-ie Katowice. Po ogłoszeniu przez Marka Papszuna odejścia z Rakowa wraz z końcem sezonu 2022/23, Szwarga wkrótce został mianowany na jego następcę. Jednak pierwszym trenerem Rakowa był jedynie w sezonie 2023/24.

Wraz z końcem rundy jesiennej Dawid Szwarga – po ponad trzech latach – opuści Raków Częstochowa. Szczegóły 👉 https://t.co/N86RjqUaxD Trenerze, przyjdzie jeszcze czas na podziękowania za wszystkie wspaniałe chwile. Ale przed nami jeszcze kilka ważnych meczów! ⚔️ pic.twitter.com/S7PnnFx2nJ — Raków Częstochowa (@Rakow1921) October 6, 2024

Choć poprzedni sezon zaczął się dla Rakowa dojściem aż do fazy play-off eliminacji Ligi Mistrzów, co nie udawało się mistrzom Polski od 2016 roku, z czasem zespół z Częstochowy popadał w coraz większy dołek. Co prawda w fazie grupowej Ligi Europy wywalczył cztery punkty, lecz ze względu na gorszy bilans bramkowy od Sturmu Graz to nie wystarczyło, by na wiosnę zagrać w fazie pucharowej Ligi Konferencji Europy. Warto zauważyć, że Raków w grupie mierzył się z późniejszymi mistrzami Austrii, Portugalii (Sporting) oraz późniejszym zwycięzcą tamtej edycji Ligi Europy – Atalantą.

Na wiosnę Raków zagrał w ćwierćfinale Pucharu Polski, gdzie został rozbity przez Piast Gliwice (0:3). Dla porównania, w trzech wcześniejszych sezonach =za każdym razem dochodził do finału Pucharu Polski, a w 2021 i 2022 roku wygrał te rozgrywki. W Ekstraklasie zaś po raz pierwszy od sezonu 2019/20, gdy ”Medaliki” rozgrywały pierwszy od 21 lat sezon w elicie, klub spod Jasnej Góry zajął na koniec miejsce poza podium. W 2021 i 2022 roku Raków zdobył wicemistrzostwo, a w 2023 roku pierwsze w historii mistrzostwo Polski.

Szwarga i jego bardzo zły wynik w Ekstraklasie

Sezon 2023/24 Raków zakończył dopiero na siódmym miejscu, wygrywając w lidze zaledwie 14 meczów na 34 i notując po 10 remisów i porażek. Najbardziej fatalne było to, że Szwarga nie umiał wygrać dwóch meczów z rzędu od listopada. Nie przystoi to mistrzom Polski. Potrafił zmiażdżyć Lecha Poznań 4:0, żeby za chwilę zanotować remis z Puszczą Niepołomice albo wygrać z mocną Pogonią Szczecin, żeby pojechać do Krakowa i dostać baty z Cracovią. Ten brak stabilizacji był fatalny w wykonaniu Rakowa.

W związku z tym jeszcze przed końcem poprzedniego sezonu klub ogłosił powrót Marka Papszuna, a Szwarga od tego sezonu wrócił do roli jego asystenta. Wkrótce po niemal 3,5 roku jego przygoda z ”Medalikami” dobiegnie końca. Raków niespodziewanie ogłosił jego odejście z klubu wraz z końcem rundy jesiennej.

Do końca rundy jesiennej Raków rozegra jeszcze siedem meczów – wszystkie w Ekstraklasie, bowiem z Pucharem Polski pożegnał się już w I rundzie. Już po przerwie na kadrę podopieczni Papszuna podejmą u siebie Pogoń Szczecin. Później czekają ich jeszcze m.in. starcia z pogrążonym w kryzysie wicemistrzem Polski Śląskiem Wrocław, czy mistrzem Polski Jagiellonią Białystok. Dzięki wygranej z Radomiakiem i potknięciu Lecha z Motorem Lublin ich przewaga do prowadzącego w tabeli ”Kolejorza” zmniejszyła się już do dwóch punktów.

AKTUALIZACJA [6.10, późnym wieczorem]: Arka Gdynia ogłosiła, że Dawid Szwarga właśnie tam znajdzie zatrudnienie: Dotychczasowy pierwszy trener Arki Gdynia Tomasz Grzegorczyk swoje obowiązki pełnił będzie do ostatniego w tym roku meczu PKO BP Ekstraklasy oraz Betclic 1. Ligi (kolejki te zaplanowano na 7-8 grudnia). Wówczas na stanowisku zastąpi go nowy szkoleniowiec – Dawid Szwarga. Jego umowa ważna będzie do 30 czerwca 2026 roku z możliwością jej przedłużenia po stronie klubu.

📑 𝗞𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗸𝗮𝘁 𝗞𝗹𝘂𝗯𝘂 dotyczący dotychczasowego i nowego trenera Arki Gdynia:

🔗 https://t.co/rh4f9ckgip pic.twitter.com/L3VVtt2CFs — Arka Gdynia (@ArkaGdyniaSA) October 6, 2024

fot. PressFocus