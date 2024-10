Espanyol wyszedł na mecz… z pieskami. Klub zachęca do adopcji

Espanyol wykazuje się świetną inicjatywą mającą na celu zachęcenie społeczeństwa do adoptowania pięknych czworonogów. Przed spotkaniem z Mallorcą na konferencję prasową piłkarz zespołu z Barcelony, Pol Lozano, przyszedł ze swoim pupilem, a już podczas samego spotkania „Papużki” wyszły z tunelu na murawę właśnie w asyście psów.

Espanyol z ważnym przekazem

Już przed spotkaniem na zorganizowanej konferencji prasowej mogliśmy usłyszeć o tym, co Espanyol chce poruszyć i jaki temat nagłośnić. Przy stoliku z mikrofonami pojawił się nie tylko Pol Lozano, ale także jego czworonożny przyjaciel – pięciomiesięczny Mango przyozdobiony w piękną klubową chustę. Niekwestionowany bohater tejże konferencji ma za sobą nieciekawą, a wręcz straszną historię, ponieważ został porzucony tuż obok kontenera na śmieci z innymi małymi psiakami.

To encourage fans to adopt dogs, Espanyol's Pol Lozano brought a special companion to a press conference. What a fantastic idea. ♥️ #LosPericosNoAbandonan pic.twitter.com/QeU3mHwuJS — World Soccer Talk (@worldsoccertalk) October 2, 2024

Mango jednak miał to szczęście, że nie tylko został uratowany, ale także znalazł nowy dom i opiekuna w postaci Pola Lozano. Środkowy pomocnik od samego początku zaznaczał, jak ważne jest nagłaśnianie tej sprawy, by ludzie adoptowali samotne i porzucane psiaki. Innego z tych samych porzuconych na śmietniku szczeniaków zabrał z kolei przyjaciel Pola Lozano.

Adoptowaliśmy go [Mango], gdy miał niecały miesiąc. Adopcja to bez cienia wątpliwości była najlepsza decyzja w moim życiu. Należy regularnie podnosić świadomość społeczeństwa na temat roli adopcji. Psiaki w ten sposób mogą stać się bardzo ważną częścią naszego życia.

Espanyol na tym nie poprzestał. Postanowił, że to nie będzie jedyny gest w kontekście tej sprawy, pokazując, że traktują tę sprawę bardzo poważnie.

Wyjście w asyście psiaków

Po raz drugi z rzędu hiszpański klub wziął udział w kampanii „Los pericos no abandonado!”, co można przetłumaczyć jako „Papugi nie porzucają!”. Celem tej akcji jest pomoc porzuconym psom w znalezieniu nowych domów. W ubiegłym roku w ramach tej inicjatywy uratowano z ulic 11 psów i przekazano ponad 2000 kg żywności oraz materiałów, takich jak ręczniki i koce.

W 9. kolejce hiszpańskiej ekstraklasy Espanyol mierzył się z Mallorcą na własnym stadionie. Zanim piłkarze przeszli do porządku dziennego, czekało ich jeszcze jedno zadanie. Podczas wychodzenia z tunelu na środek murawy, każdy gracz gospodarzy miał przy sobie jednego psiaka. To był kolejny gest, który miał naświetlić oraz nagłośnić ten problem.

𝗕𝗥𝗔𝗩𝗢. 👏💙 Los jugadores del @RCDEspanyol salen al campo acompañados de perros abandonados en busca de hogar. pic.twitter.com/q2a5f45ucx — LALIGA (@LaLiga) October 5, 2024

Akcja przyniosła szczęście zespołowi Manolo Gonzaleza, ponieważ po 90 minutach pojedynku na tablicy wyników widniało 2:1 dla gospodarzy. Bramki dla Espanyolu w tym spotkaniu zdobyli: Kumbulla oraz Jofre. Była to trzecia wygrana drużyny z Barcelony w aktualnym sezonie La Liga, przez co ma na koncie 10 oczek. Nie jest to łatwy sezon dla tej ekipy, lecz utrzymuje się jak na razie nad strefą spadkową. Wynik ten doprowadził RCD Espanyol do kamienia milowego w La Liga: zwycięstwa nr 1000 w Primera Division. To siódmy klub z tym osiągnięciem.

Espanyol nie zdecydował się jedynie na poszczególne gesty nagłośniające sprawę i od 5 do 13 października kibice mogą przekazywać datki (artykuły dla zwierząt) w specjalnie wyznaczonych punktach. Nie jest to pierwsza taka akcja w świecie futbolu, lecz na pewno liczymy, że takich przykładów będzie tylko więcej.

Fot. Espanyol/Youtube