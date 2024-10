Wyróżnienia 11. kolejki PKO BP Ekstraklasy

Zanim w pełni skupimy się na rozpoczynającej się przerwie reprezentacyjnej, wróćmy na nasze polskie podwórko. Podczas jedenastej serii gier PKO BP Ekstraklasy mieliśmy bowiem do czynienia z kilkoma sporymi niespodziankami, które spowodowały roszady w ligowej tabeli. Zapraszamy na jedenastą odsłonę cyklu „Ekstraklasowych Wyróżnień”, gdzie tradycyjnie za pomocą nagród podsumujemy miniony weekend z Ekstraklasą.

Wycieczkę po krajowych stadionach rozpoczniemy od Wrocławia, gdzie Śląsk podejmował u siebie zespół Cracovii. Naszym zdaniem na miano najlepszego piłkarza 11. kolejki zasłużył napastnik ”Pasów” Benjamin Kallman. Fin strzelił wrocławianom gola oraz zaliczył asystę przy bramce Micka van Burena. Kallman znacząco więc przyczynił się do kapitalnego „comebacku” swojej drużyny – po pierwszych ośmiu minutach na tablicy pokazującej wynik ukazywał się bowiem rezultat… 2:0 dla Śląska Wrocław. Ostatecznie podopieczni Dawida Kroczka zdołali wrócić do gry i pokonali rywali z Dolnego Śląska 4:2.

Benjamin Källman is the best player in Ekstraklasa this season‼️🇵🇱

⚽️+🅰️ today in a 4-2 win for Cracovia

5 ⚽️ 6 🅰️ in 11 matches 🔥

Leader in assists, goals+assists, and is the highest rated player at 7.73

Nations League ready 💯🇫🇮 #ŚLĄCRA #Poland #Finland #soccer pic.twitter.com/WMh5VbqEFj

— SoccerAddicts (@SocAddicts) October 6, 2024