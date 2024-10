Theo Hernandez pomówiony o gwałt. Modelka stanie przed sądem

Theo Hernandez w ostatnim czasie ma dużo mieszanych chwil. Z jednej strony wygrał derby Mediolanu, zagrał w półfinale EURO 2024, grywa z opaską kapitana w Milaniej jednak ciągnęła się za nim po cichu sprawa sprzed prawie sześciu lat. Znana modelka Luisa Kremleva oskarżyła go w Marbelli o gwałt. W październiku stanie przed sądem za zniesławienie. Grożą jej dwa lata więzienia.

Theo Hernandez i poważny zarzut

Theo Hernandez zamienił w 2019 roku Real Madryt na AC Milan i wybrał doskonale. To wszystko dzięki namowie Paolo Maldiniego. Ma on aktualnie na koncie 222 mecze w barwach „Rossonerich”, a do tego na koncie łącznie 31 trafień. Wyrównał tym rekord strzelonych goli przez obrońcę. Dzieli pierwsze miejsce z legendarnym Maldinim, lecz wkrótce powinien być już samodzielnym liderem. Jest ważny motorem napędowym Milanu. Miał jednak pewną niedokończoną sprawę w życiu prywatnym.

Accusò #TheoHernandez di averla violentata nel 2017 all'uscita di una discoteca di Marbella: una modella sarà processata a fine mese per calunniahttps://t.co/BYhQGSxOIP — Sportface (@sportface2016) October 8, 2024

W 2017 roku został uwikłany w letni miłosny romansu. Doszło do spotkania z Luisą Kremlevą, hiszpańsko-rosyjską modelką i influencerką (obserwuje ją ok. 35 tys. osób na Instagramie). Zyskała ona popularność w Hiszpanii dzięki występom w kilku tamtejszych programach telewizyjnych. Luisa Kremleva twierdzi, że została przez Hernandeza zgwałcona w 2017 roku w pobliżu jednego z klubów w Marbelli w samochodzie Porsche Cayenne, wartym 70 tysięcy funtów. Piłkarz przyznał się, że doszło do uprawiania seksu, ale za obopólną zgodą.

W 2020 – po tym jak licznie nie stawiała się na wezwaniach sądowych – została aresztowana według informacji „The Sun”. Kremleva miała powiedzieć też, że zawodnik spowodował u niej kontuzję kolana, popychając ją z samochodu. Oto słowa modelki: – Mam dowody na atak, który miał miejsce na moim tyłku i kolanach. Byłabym zachwycona, gdyby Theo przeprosił. To najmniej, na co zasługuję.

Teraz to kobieta odpowie

Zdjęcia potwierdziły absolutną niewinność Theo Hernandeza, a sąd oddalił skargę. Prawnicy francuskiego obrońcy bynajmniej nie zakończyli swojej walki. Chcą surowo ukarać modelkę za pomówienie. Prokuratorzy znaleźli jednak nagrania z monitoringu, gdzie można dostrzec przypadkowy upadek Kremlevej poza klubem nocnym. Kiedy policja aresztowała modelkę za pomówienia, to piłkarz wstawił takie oto zdjęcie:

Two years ago, Russian model Luisa Kremleva filed a rape complaint against Theo Hernandez after a night out in Marbella. Yesterday, the police arrested Kremleva on charges of having filed a false complaint after she made up the story. Hernandez then posted this… #Yids pic.twitter.com/wrG3NYqVL5 — Footy Breaking News (@FootyBreakingN1) January 18, 2020

Akt oskarżenia mówi, że działała ona „złośliwie”, oskarżając Hernandeza o gwałt, gdyż odmówił on pójścia z nią do domu po stosunku. Proces ma odbyć się 28 października w Maladze, wnosi się o karę dwóch lata więzienia dla Kremlevej wraz z grzywną w wysokości 12 tysięcy funtów jeśli zostanie ona uznana za winną.

Theo i sprawa kontraktowa. Żąda za dużo

Negocjacje w sprawie przedłużenia umowy potwierdzają również, że relacje między Francuzem a zarządem klubowym są na coraz gorszym poziomie. Obecny kontrakt wygasa mu w czerwcu 2026 roku , a otoczenie zawodnika za jego przedłużenie żąda aż 8 mln euro netto za sezon. To kwota, której Moncada i Furlani nie zamierzają mu oferować. Wykracza ona poza limity finansowe narzucone przez RedBird. To prawie dwukrotność jego obecnej stawki.

Theo Hernandez zaliczył ostatnio fatalny występ we Florencji. Nie trafił on rzutu karnego i to po zabraniu piłki wyznaczonemu do tego Pulisiciowi, otrzymał czerwoną kartkę po meczu za zwyzywanie Luki Pairetto, arbitra tamtego spotkania. Do tego dostał on dwumeczową banicję za swój czyn. Milan ukarał piłkarza grzywną finansową. Jest szósty w Serie A – w Lidze Mistrzów przegrał z kolei oba mecze – zarówno z Liverpoolem, jak i Bayerem Leverkusen.

Fot. PressFocus