Polska – Portugalia 12.10 – typy bukmacherskie

BETFAN kurs 2.43 Polska - Portugalia Wygrana Portugalii i powyżej 2.5 goli TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Polska – Portugalia. W sobotę o godzinie 20:45 będziemy świadkami kolejnego meczu reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Tym razem przeciwnikiem będzie Portugalia z Cristiano Ronaldo na czele, więc będzie ciężko o zdobycie jakichkolwiek punktów. Liczymy jednak na pewno na gorącą atmosferę na Stadionie Narodowym w Warszawie, która może poprowadzić naszych Orłów do sprawienia niemałej sensacji i urwania punktów faworyzowanym Portugalczykom.

Pierwszy gwizdek na Stadionie Narodowym w Warszawie już 12 października o godzinie 20:45. Polacy z pewnością podejdą do spotkania z Portugalią maksymalnie skoncentrowani i zaangażowani. Liczymy na walkę o każdy centymetr boiska. Bez tego ciężko będzie marzyć o sukcesie, jakim niewątpliwie byłoby urwanie choć jednego punktu. Zapraszamy na zapowiedź, analizę oraz typy bukmacherskie na mecz Polska – Portugalia w Lidze Narodów UEFA.

➡️ Kliknij poniższy baner, załóż konto z kodem promocyjnym FUTBOLNEWS i zgarnij bonus 200% od wpłaty! ⬅️

Polska – Portugalia – typy bukmacherskie

Polska rozegrała niedawno dwa mecze w Lidze Narodów. W pierwszym pokonała Szkocję 3:2. Choć po pierwszej połowie wynik wydawał się pewny, końcówka przyniosła sporo emocji. Przewaga Polaków była zagrożona i dopiero po fenomenalnej akcji i wykorzystanym rzucie karnym przez Nicolę Zalewskiego wyszliśmy ponownie na prowadzenie. W kolejnym meczu Polska przegrała 0:1 z Chorwacją. W pierwszej połowie grała przeciętnie, a w drugiej jeszcze gorzej, co ostatecznie zakończyło się porażką po pięknym golu z rzutu wolnego bitego przez Lukę Modricia. W obu meczach wyróżniał się Nicola Zalewski.

Portugalia z kolei rozpoczęła Ligę Narodów od starcia z Chorwacją i zwyciężyła 2:1. Następnie zmierzyła się ze Szkocją i choć wyraźnie dominowała, to na przerwę schodziła z wynikiem 0:1. Mimo trudności z przełamaniem szkockiej obrony, udało się strzelić dwa gole, zapewniając sobie kolejne zwycięstwo 2:1. Portugalczycy mają teraz komplet punktów i są realnymi kandydatami do wygrania tej grupy Ligi Narodów. Awans jednak wywalczy też drugi zespół. Liga Narodów 2024/25 ma bowiem nowe zasady. Cristiano Ronaldo z kolei dzięki tym meczom zapisał na swoje konto 900. gola w karierze.

W bezpośrednich starciach z Portugalią Polacy mają słabszy bilans. Najbardziej dotkliwa porażka przyszła podczas EURO 2016, gdy odpadliśmy w ćwierćfinale po rzutach karnych, z kluczowym chybieniem Jakuba Błaszczykowskiego. Polska ma zaledwie trzy wygrane z Portugalią, a ostatnia miała miejsce w 2006 roku. To był słynny mecz za kadencji Leo Beenhakkera, w którym wygraliśmy 2:1 po golach Ebiego Smolarka, a równie dobrze mogło być i 5:1 lub 6:1. Portugalczycy są niepokonani przez pięć ostatnich spotkań z Polską, choć mecze były dość emocjonujące – w pięciu z ostatnich sześciu oba zespoły zdobywały bramki.

Nigdy później nie widziałem, by polska kadra tak gniotła topowego rywala w meczu o punkty. Słupek Żurawskiego, setka Rasiaka, mnóstwo sytuacji, tam 2:1 dla nas to był średni wynik. Mecz legenda. https://t.co/C8BZ5JAeKi — Mateusz Święcicki (@matswiecicki) October 6, 2024

Starcie z Portugalią z pewnością będzie dużym wyzwaniem. Również historia nie działa na naszą korzyść, gdyż starcia z Portugalią zawsze były wymagające. To przeciwnicy będą dominować przebieg gry, mimo że „Biało-Czerwoni” próbowali ostatnio częściej rozgrywać krótko i przejmować inicjatywę. Niestety, w meczu z Chorwacją zaprezentowali się słabo, a sytuacji bramkowych praktycznie nie było. Tutaj poziom trudności wydaje się jeszcze wyższy. W spotkaniu ze Szkocją dobrze zagraliśmy jedynie w pierwszej połowie, lecz to może być niewystarczające na starcie z Portugalią. Zagramy jednak na własnym boisku, co może okazać się naszym mocnym atutem.

Przechodząc do samych typów bukmacherskich na to spotkanie, proponuję łączony zakład na wygraną Portugalii i ponad 2.5 goli w meczu w ofercie Betfan, z łącznym kursem 2.43. Mecze z Portugalią zazwyczaj są otwarte, a Polacy często zdobywali przynajmniej jedną bramkę w ostatnich spotkaniach. Do tego nasza defensywa z Bednarkiem i Dawidowiczem to nie jest jakiś monolit. Sądzę, że i tym razem padną bramki, ale ostateczne zwycięstwo przypadnie Portugalczykom, którzy na ten moment wydają się być po prostu lepsią. Reprezentacja Polski jest w fazie przebudowy i brakuje nam obecnie potencjału, by pokonać tak silną Portugalię, która walczy o najwyższe cele w Lidze Narodów UEFA.

Jeśli poszukujesz promocji do wykorzystania, to sprawdź tekst z opisanymi najlepszymi bonusami bukmacherskimi.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Polska – Portugalia

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku na pojedynek Polska – Portugalia! Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie strzelca w tym spotkaniu. Największe szanse na trafienie do bramki przeciwnika ma według analityków BETFAN legenda piłki nożnej – Cristiano Ronaldo (kurs 2.03). Następnie duże szanse dostał również Diogo Jota (kurs 2.97) oraz nasz najlepszy napastnik Robert Lewandowski (kurs 3.15).

Ciekawie prezentują się również typy statystyczne na liczbę rzutów rożnych. Tutaj osobiście skłaniałbym się ku typowi bukmacherskiemu na liczbę rzutów rożnych drużyny Portugalii, ponieważ wykonują ich całkiem sporo. Ich średnia z dwóch ostatnich meczów Ligi Narodów to aż 8.5 rzutów rożnych na mecz wykonanego przez Portugalię!

Statystyki na typy bukmacherskie Polska – Portugalia

Polska przegrała trzy z pięciu ostatnich spotkań

przegrała trzy z pięciu ostatnich spotkań Portugalia zdobywa średnio 8.5 rzutów rożnych w tej edycji Ligi Narodów

w tej edycji Ligi Narodów W ostatnich trzech meczach bezpośrednich między Polską a Portugalią, obie drużyny strzelały gola

Przewidywane składy Polska – Portugalia

Polska : Skorupski – Frankowski – Bednarek – Dawidowicz – Walukiewicz – Zalewski – Urbański – Zieliński – Szymański – Świderski – Lewandowski

: Skorupski – Frankowski – Bednarek – Dawidowicz – Walukiewicz – Zalewski – Urbański – Zieliński – Szymański – Świderski – Lewandowski Portugalia:Costa – Dalot – Dias – Inacio – Mendes – Silva – Fernandes – Vitinha – Neto – Leao – Ronaldo

Fot. PressFocus