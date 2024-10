Atletico zmienia nazwę stadionu – sponsorem linie lotnicze z Bliskiego Wschodu

Atletico Madryt od 2017 roku ma nowy stadion. Od tamtej pory aż do 2022 ze względów marketingowych nosił on nazwę Wanda Metropolitano, z racji chińskiego inwestora obiektu. Później zmieniono nazwę na Civitas Metropolitano. Teraz na skutek nowej umowy sponsoringowej arena będzie zwana Riyadh Air Metropolitano.

Atletico Madryt od wielu lat rośnie w siłę i nie chodzi tu tylko o stronę sportową. Władze klubu z roku na rok coraz bardziej stawiają na rozwój klubu pod względem marketingowym. Zmiana stadionu była wielką sprawą nie tylko pod względem historii.

Do sezonu 2016/17 „Los Colchoneros” grywali na legendarnym Estadio Vicente Calderon. To była przede wszystkim jedna z głównych aren Mistrzostw Świata z 1982 roku, które Hiszpania wówczas organizowała. Obiekt ten mógł pomieścić około 55 tysięcy widzów. Atletico rozgrywało tam domowe mecze przez 50 lat. W związku z jednak rosnącym w sile w LaLiga Atletico postanowiono na zamknięcie tego stadionu.

Od 2017 roku podopieczni Cholo Simeone grywają na Estadio Metropolitano, który przeszedł gruntowną przebudowę w 2011 roku. Teraz może pomieścić ponad 70 tysięcy fanów. To miał być obiekt wybudowany z myślą o letnich Igrzyskach Olimpijskich w 2012 lub 2016 roku. Hiszpanie ostatecznie nie dostali szansy zorganizowania tej imprezy. Dlatego też Atletico postanowiło zrobić z tego stadionu swój nowy dom.

W latach 2017-2022 stadion ze względów marketingowych nosił nazwę Wanda Metropolitano. Natomiast od sezonu 2022/23 brzmi ona Civitas Metropolitano. Teraz stadion aż przez 9 najbliższych lat będzie nosić nazwę Riyadh Air Metropolitano. Logo saudyjskich linii lotniczych było już widoczne na koszulkach klubu, a teraz jeszcze będzie wymieniane przy podawaniu oficjalnej nazwy jego stadionu.

🚨🔴⚪️ BREAKING: Atlético Madrid’s deal with Riyadh Air will allow them to increase its salary cap, allowing the club more flexibility in the transfer market.

