Stal Rzeszów testuje piłkarza. To wychowanek słynnego klubu

Stal Rzeszów poinformowała, że na testach piłkarskich przebywa Grek Konstantinos Apostolakis. 25-latek jest wychowankiem słynnego Panathinaikosu. W przeszłości grał także dla cypryjskiego APOEL-u, a poprzedni sezon spędził w Sheriffie Tiraspol, gdzie grał w Lidze Europy. Od kilku miesięcy pozostaje jednak bez klubu.

Grał w Lidze Europy z AS Romą

Konstantinos Apostolakis do seniorskiej piłki wchodził w barwach Panathinaikosu. Do akademii tego klubu trafił w wieku 15 lat. W pierwszym zespole ”Koniczynek” nigdy jednak nie zaistniał i w ciągu dwóch sezonów rozegrał w jego barwach zaledwie 13 występów. W 2020 roku bez żalu oddano go do cypryjskiego APOEL-u. Z klubem z Nikozji związał się trzyletnim kontraktem, lecz już po roku doszło do jego rozwiązania za porozumieniem stron. W barwach APOEL-u zaliczył tylko osiem występów i zdołał nawet strzelić jednego gola. To jednak kolejna nieudana przygoda.

Po roku Apostolakis wrócił do ojczyzny. Podpisał dwuletni kontrakt z ekstraklasowym Panetolikosem, w barwach którego w ciągu dwóch latach rozegrał 43 mecze. Mimo pierwotnego ustnego porozumienia nie doszło do przedłużenia umowy. Latem 2023 roku trafił więc jako wolny zawodnik do Sheriffu Tiraspol. W poprzednim sezonie rozegrał w jego barwach 27 meczów, z czego 13 w europejskich pucharach. Cztery razy zagrał w eliminacjach Ligi Mistrzów, a następnie we wszystkich grupowych meczach Ligi Europy.

Z Panathinaikosem i APOEL-em Apostolakis nie sięgnął po żadne trofeum, i podobnie było podczas jego rocznej przygody w Sheriffie. Grek trafił na pierwszy od dziewięciu lat sezon bez mistrzostwa Mołdawii dla Sheriffa i pierwszy od 13 lat bez trofeum na krajowym podwórku. Po wstydliwym dla Sheriffa sezonie doszło do sporej przebudowy kadry, a jednym z piłkarzy, którzy opuścili klub był właśnie Apostolakis. Od czasu rozstania z Sheriffem 25-latek pozostaje bez klubu, ale to wkrótce może się zmienić.

Stal Rzeszów testuje prawego obrońcę

Pierwszoligowa Stal Rzeszów poinformowała, że grecki prawy obrońca przebywa na testach piłkarskich w klubie z Podkarpacia. Testy rozpoczęły się w środę 9 października i potrwają tydzień. Dopiero po ich odbyciu zostanie podjęta decyzja, czy zawodnik trafi do drużyny prowadzonej przez Marka Zuba. Dodajmy, że podstawowym prawym obrońcą w jego zespole jest Patryk Warczak, który w żadnym z 13 dotychczas rozegranych przez Stal meczów w tym sezonie nie opuścił ani minuty.

ℹ️ | 𝐊𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐢𝐧𝐨𝐬 𝐀𝐩𝐨𝐬𝐭𝐨𝐥𝐚𝐤𝐢𝐬 – 25-letni prawy obrońca, który w poprzednim sezonie reprezentował barwy Sheriffa Tyraspol – od dzisiaj jest 𝐭𝐞𝐬𝐭𝐨𝐰𝐚𝐧𝐲 przez Stal Rzeszów. Zawodnik mający na swoim koncie występy https://t.co/D7Dp6bn0OF. w Lidze Europy… pic.twitter.com/UQUJV7MYHR — Stal Rzeszów (@StalRzeszow) October 9, 2024

Po znakomitym początku sezonu okraszonym pięcioma zwycięstwami w pierwszych sześciu meczach Betclic 1. Ligi podopieczni Marka Zuba wpadli w dołek. Na ostatnie siedem meczów wygrali zaledwie jeden, choć rozbili 5:1 GKS Tychy. Wygrana ta była przerwaniem serii pięciu meczów bez wygranej (trzy remisy, dwie porażki). W jej trakcie Stal przegrała choćby u siebie z Pogonią Szczecin 0:3 i z Pucharem Polski pożegnała się już w 1/32 finału. W ostatniej przed przerwą na kadrę kolejce I ligi rzeszowianie zaledwie zremisowali z czerwoną latarnią rozgrywek – Stalą Stalowa Wola.

Stal Rzeszów znana jest z tego, że stawia bardzo mocno na nastolatków. Oto na przykład wyjściowy skład i roczniki piłkarzy z meczu pucharowego z Pogonią Szczecin:

Kacper Plichta – 2007

Michał Synoś – 2007

Szymon Kądziołka – 2006

Jakub Raciniewski – 2005

Marcin Kaczor – 2004

Karol Łysiak – 2004

Patryk Warczak – 2003

Tomasz Bala – 2001

Krystian Wachowiak – 2001

Sebastien Thill – 1993

Paweł Oleksy – 1991

Fot. PressFocus