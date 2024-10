Paris FC wkrótce z nowymi właścicielami – bardzo bogatymi

Paris FC jest od wielu lat w ogromnym cieniu PSG, które od kilkunastu lat ma możnych właścicieli z Kataru. Majątek szefa Qatar Sport Investments Nassera Al-Khelaïfiego, czyli właściciela paryskiego klubu, liczy około 8,6 miliarda dolarów. Już niedługo PSG może nie być najbogatszą drużyną w stolicy Francji, czy nawet całym kraju. Według „L’Equipe” w drugoligowy Paris FC zainwestują Red Bull i przede wszystkim – jeden z najbogatszych ludzi świata, Bernard Arnault.

9 października 2024 roku świat futbolu obiegła sensacyjna wiadomość, że Jürgen Klopp został globalnym szefem piłki nożnej w firmie Red Bull. Niemiec będzie wspierać rozwój klubów należących do austriackiego giganta, czyli m.in. Red Bull Salzburg, RB Lipsk czy New York Red Bulls. Taką samą funkcję sprawował niegdyś Ralf Rangkick.

Przejście szkoleniowca zbiega się z datą informacji o nowych właścicielach w Paris FC. Słynny francuski dziennik „L’Equipe” na swoich łamach napisał, że drużyna z Ligue 2 będzie niedługo sprzedana. Ekipę z Paryża ma do spółki kupić multimiliarder Bernard Arnault oraz firma Red Bull. Klub jest według Francuzów „w trakcie sprzedaży”.

Another major Red Bull announcement on the day Jurgen Klopp becomes their Head of Global Soccer:

L'Equipe reports that the drinks manufacturer is close to buying a 15% stake in Paris FC.

55% is set to be sold to the Arnaud family, which is worth around €200bn and owns luxury… pic.twitter.com/uW9c8HJXWC

