Zespół z Ekstraklasy testuje wychowanka słynnego klubu

Szymon Janczyk z portalu ”Weszło” poinformował, że na testach sportowych w Radomiaku Radom przebywa wychowanek słynnego HSV Jonas David. Dla klubu z Hamburga rozegrał 59 meczów – najwięcej w latach 2021-23. Poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Hansie Rostock, z którą spadł z 2. Bundesligi. Od kilku tygodni 24-latek pozostaje bez klubu, bowiem na początku września doszło do rozwiązania kontraktu z HSV za porozumieniem stron.

Ponad 50 meczów w HSV

HSV to piąty najbardziej utytułowany klub w historii niemieckiej piłki i jeden z trzech niemieckich klubów, który wygrał Puchar Europy. Lata świetności ma jednak dawno za sobą. W europejskich pucharach po raz ostatni zagrał w 2010 roku, a w kolejnych latach kilkukrotnie w ostatniej chwili uciekał spod topora. W 2018 roku spadek do 2. Bundesligi stał się jednak faktem i tym samym HSV został ostatnim współzałożycielem Bundesligi, który z niej spadł.

Przez ostatnie lata gry w Bundeslidze HSV cudem bronił się przed spadkiem, a od czasu spadku za każdym razem wykłada się na ostatniej prostej. Tym samym Hjuż siódmy rok z rzędu spędza na poziomie 2. Bundesligi. Podczas sezonu 2018/19 – pierwszego po spadku z Bundesligi – w seniorskim zespole zadebiutował wychowanek HSV Jonas David. W ciągu półtora roku zaliczył jednak zaledwie trzy występy, więc zimą 2020 roku został wypożyczony do trzecioligowego Wurzburger Kickers. Po półrocznym wypożyczeniu wrócił do Hamburga, ale w sezonie 2020/21 dalej pełnił tam epizodyczną rolę.

In Hamburg sagt man Tschüs: Wir verabschieden uns von Jonas #David. 💙 Beide Parteien haben sich nach Ende des Sommer-Transferfensters auf eine vorzeitige Auflösung des laufenden Vertrages geeinigt. Nach 58 Pflichtspielen für unsere Profis endet der gemeinsame Weg. Danke für… pic.twitter.com/tDogDDBSm8 — Hamburger SV (@HSV) September 1, 2024

Dopiero w sezonie 2021/22 wskoczył do pierwszego składu i w ciągu dwóch lat 35 razy znalazł się w wyjściowej jedenastce. Łącznie jego bilans w HSV zatrzymał się na 59 występach i dwóch zdobytych bramkach. Poprzedni sezon spędził bowiem w Hansie Rostock, z którą spadł z 2. Bundesligi. Mimo przedłużenia w momencie wypożyczenia do Hansy kontraktu z HSV do 2025 roku, na początku września 2024 roku doszło do rozwiązania umowy z klubem z Hamburga za porozumieniem stron.

Wychowanek słynnego klubu blisko polskiej ekstraklasy

Od kilku tygodni 24-letni niemiecki stoper pozostaje bez klubu, ale to wkrótce może się zmienić. Szymon Janczyk z portalu ”Weszło” poinformował, że David przebywa na testach piłkarskich w Radomiaku Radom. To reakcja klubu na zerwanie więzadeł krzyżowych przez podstawowego środkowego obrońcę – Mateusza Cichockiego. W wyniku tej kontuzji pauzować będzie od sześciu do ośmiu miesięcy, więc w najlepszym wypadku wróci dopiero na finałowe kolejki tego sezonu. Dodatkowo od kilku tygodni wciąż nie zostały dopięte przenosiny Wu Shaoconga, bowiem Chińczyk ma problem z otrzymaniem wizy.

Podczas treningu pierwszego zespołu wykręcił szybkość biegu ok. 34 km/h, co stawiałoby go wśród najszybszych defensorów Ekstraklasy. Co ciekawe, minionego lata Niemiec łączony był z Wisłą Kraków, ale odrzucił ofertę, bo liczył na propozycję z wyższego poziomu. Według Janczyka z ”Weszło” 24-latek nie ma wygórowanych oczekiwań finansowych. Testy mają być tylko formalnością, więc już wkrótce dojdzie do podpisania z nim kontraktu. Jego debiut prawdopodobnie nastąpi w poniedziałek 21 października, gdy Radomiak na zakończenie 12. kolejki Ekstraklasy podejmie u siebie Puszczę.