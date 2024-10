Znamy składy na mecz pożegnalny Lukasa Podolskiego z FC Koeln

O godzinie 20:45 na RheinEnergieStadion w Kolonii odbędzie się mecz pożegnalny Lukasa Podolskiego z FC Koeln. Zawodnik Górnika Zabrze jest wychowankiem klubu z Północnej Westfalii. W sumie reprezentował jego barwy 181 razy, zdobywając 86 bramek i asystując przy 41. To legenda tego klubu, symbol miasta i człowiek kochany w Kolonii.

Składy na mecz pożegnalny Lukasa Podolskiego

Benefis jednak bez Toniego Kroosa i Matsa Hummelsa, choć takie były plany… Bardzo sentymentalna podróż czeka za to Pawła Olkowskiego, który także reprezentował barwy 1.FC Koeln i wróci do miasta, gdzie spędził cztery lata. Według organizatorów wydarzenia trybuny stadionu w Kolonii mają wypełnić się do ostatniego miejsca (pojemność to około 50 tysięcy miejsc). Kibice Górnika także mogli kupować bilety na swojej stronie na jeden sektor.

W pierwszej połowie spotkania sparing rozegra Górnik Zabrze oraz FC Koeln, natomiast w drugiej połowie składy zostaną przemieszane i wzmocnione przyjaciółmi Lukasa Podolskiego z reprezentacji Niemiec. Mecz będzie transmitować Canal+ SPORT oraz Canal+ online. To oznacza, że w koszulce Górnika Zabrze możemy zobaczyć Manuela Neuera, Romana Weidenfellera czy też Pera Mertesackera (to zależy jak się wymieszają). A oto składy obu zespołów:

FC Koeln:

Matthias Köbbing, Jonas Nickisch, Christian Clemens, Giovanni Federico, Dominique Heintz, Patrick Helmes, Marco Höger, Timo Hübers, Florian Kainz, Tomoaki Makino, Adam Matuszczyk, Dominic Maroh, Sławomir Peszko, Marcel Risse, Stephan Salger, Matthias Scherz, Maximilian Schmid, Lukas Sinkiewicz, Nikola Soldo, Georg Strauch, Simon Terodde, Mark Uth, Alexander Voigt, Luca Waldschmidt

Górnik Zabrze:

Michał Szromnik, Filip Majchrowicz, Kamil Soberka, Kryspin Szcześniak, Rafał Janicki, Paweł Olkowski, Louis Podolski, Wojciech Machura, Damian Rasak, Norbert Barczak, Yosuke Furukawa, Aleksander Tobolik, Luka Zahović, Patrik Hellebrand, Taofeek Ismaheel, Norbert Wojtuszek, Josema, Manu Sánchez, Nikodem Zielonka, Sinan Bakış, Dominik Skiba, Marcin Wodecki, Samuel Quainoo

Przyjaciele Lukasa Podolskiego:

Manuel Neuer, Roman Weidenfeller, Ron-Robert Zieler, Erik Durm, Matthias Ginter, Kevin Grosskreutz, Benedikt Höwedes, Christoph Kramer, Per Mertesacker

Trenerzy:

Joachim Löw, Hansi Flick, Andreas Köpke

Emocjonalny moment dla Lukasa Podolskiego

Niewykluczone, że w czwartkowym meczu dojdzie do symbolicznej zmiany, w której Louis Podolski, syn Lukasa, zmieni go w trakcie spotkania. 16-latek znajduje się w kadrze Górnika Zabrze na to spotkanie. Póki co 39-letni były reprezentant Niemiec nie zapowiedział jeszcze zakończenia swojej kariery klubowej, jak sam wspomina – wciąż jest w formie i daje radę grać na poziomie Ekstraklasy:

– Żegnałem się z reprezentacją Niemiec, dziś żegnam się z Kolonią. Przyjdzie taki dzień, że pożegnam się z Górnikiem. Kiedyś przyjdzie moment, że skończę definitywnie, ale jestem szczęśliwy, że jest mi jeszcze dane grać. Mówiłem, że miał być jeden sezon w Górniku, jest czwarty. Zdrowie dopisuje, radzę sobie i to jest ta moja radość. Co powoduje, że jeszcze w tym wieku utrzymuję się w formie? Jakość, mental, nastawienie, głód wygrywania – powiedział Lukas Podolski.

Nie zabrakło również gorzkich słów na temat poprzednich władz Górnika Zabrze:

– Nie ma co ukrywać, że poprzednia władza nie miała wizji rozwoju Górnika. Mieli wizję rozwinąć swój wizerunek, postawić swoich ludzi na stanowiskach, czy w mieście, spółkach, czy klubie. Nie czuli Górnika, nie tak jak powinni. Wyżej stała polityka, gra polityczna, a mało skupienia na piłce i wartościach sportowych i to był problem. Jestem ambasadorem, mam teraz dobry kontakt z zarządem i wiem, że tyle powypadało z szafy, że można złapać się za głowę. – stwierdził „Poldi„.

fot. screen YouTube/Ekstraklasa