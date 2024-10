Alvaro Morata przyznaje: „Cierpiałem na depresję”

10 października obchodzony jest światowy dzień zdrowia psychicznego. Z tej okazji świeżo upieczony mistrz Europy z reprezentacją Hiszpanii Alvaro Morata udzielił wywiadu dla „Herrera en COPE”, w którym szeroko opowiedział o swojej depresji, która towarzyszyła mu w ostatnim czasie i hejcie jaki go dotknął w ostatnim sezonie w Atletico Madryt.

„Nie mogłem nawet zawiązać butów”

Alvaro Morata wypowiedział się na temat hejtu i drwin jakie dotykały go ze strony kibiców nawet podczas zakupów. Przyznał, że w pewnym momencie chciał nawet zrezygnować z chodzenia do sklepu z dziećmi:

– Za każdym razem, gdy z nimi wychodziłem, zawsze miałem jakiś epizod, czasem niezbyt złośliwy w związku z czymś, co wydarzyło się w poprzednich meczach. Przyszedł czas, kiedy mówili mi przy dzieciakach tak wiele rzeczy, że wstydziłem się być tam z nimi. Stałem się łatwym żartem. Żartem, który rozśmieszał ludzi wokół.

Álvaro Morata, en @HerreraenCOPE: "He estado medicado, he tenido que tomar de todo. Pero no es un problema, tienes que ir al trabajo, no puedes parar el mundo" "Muchos compañeros sabían que tenía depresión, pero en la Selección no. En la Euro no tenía, pero venía de una" pic.twitter.com/pVrjws4tx9 — BeSoccer (@besoccer_ES) October 10, 2024

Hiszpański napastnik opowiedział również o walce z depresją, jak to wyglądało w jego przypadku. Stwierdził, że sporą pomocą było dla niego wsparcie kolegów i przełożonych – Diego Simeone, Koke, Miguela Angela Gila, Alexa Baeny, Alejandro Grimaldo czy Marca Cucurelli:

– Poprosiłem o pomoc w chwili, gdy zobaczyłem, że sytuacja wymyka się spod kontroli. Szedłem na trening, wiedząc, że jestem zły. W szatni zauważyli, że jestem zły. Miałem bardzo zły okres, eksplodowałem i nadszedł ten moment, kiedy nie mogłem zawiązać butów. Najlepszą terapią było przebywanie z kolegami z drużyny, dzięki nim byłem szczęśliwy. W reprezentacji narodowej nikt o tym nie wiedział. Nie chciałem nic czytać. Dotarłem do pokoju i zostałem znieczulony, nie miałem czasu myśleć. Brałem leki.

Alvaro Morata przeżył burzliwy okres

Poprzedni sezon, mimo fantastycznego zwieńczenia zdobyciem mistrzostwa Europy, dla Alvaro Moraty był jednym z najgorszych w życiu. Zwłaszcza druga część, kiedy miał problem z regularnym trafianiem do siatki, co mocno odbiło się na jego psychice. Wszystkie te elementy wzajemnie na siebie oddziaływały, problemy w klubie, problemy w domu – Alvaro Morata rozstał się z partnerką o czym również opowiedział:

– Alice i ja mamy różne poglądy na życie i dlatego to koniec. Musiałem wszystko przemyśleć. Mam czyste sumienie, jeśli chodzi o niewierność, ale to przede wszystkim dla moich dzieci. Alice bardzo mi pomogła i mogę o niej powiedzieć tylko dobre rzeczy. Chcę, żeby byli szczęśliwi. Jeśli w piłce nożnej, to w piłce nożnej; jeśli nie, to w czymkolwiek innym. Ich ojciec zawsze będzie ich wspierał – powiedział napastnik.

Opowiedział również o kulisach odejścia z Atletico Madryt – w pewnym momencie wydawało się, że przeniesie się do Arabii Saudyjskiej, następnie zakomunikował, że chętnie zostanie w drużynie Diego Simeone, a ostatecznie zdecydował się na transfer do Włoch, jego nowym klubem został AC Milan:

– Na początku myślałem, że zostanę, bo chciałem zostać. Oczywiście, że tęsknię za Hiszpanią. To najlepszy kraj na świecie i była to trudna decyzja. Pewne wiadomości, które moim zdaniem były nie do przyjęcia, uświadomiły mi, że we Włoszech by mi się to nie przytrafiło. Tu, we Włoszech, jest inaczej. Z perspektywy zdrowia psychicznego dla mnie opuszczenie Hiszpanii było najlepszą rzeczą, nie mogłem tego znieść. Moje dzieci widzą, że ich ojciec jest szanowany – zakończył Alvaro Morata.

Wsparcie

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji tel. 22 594 91 00

(czynny w każdą środę – czwartek od 17.00 do 19.00)

(czynny w każdą środę – czwartek od 17.00 do 19.00) Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym tel. 116 123

(czynny 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę)

(czynny 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę) Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży tel. 116 111

(czynny 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę)

(czynny 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę) ITAKA – Antydepresyjny telefon zaufania tel. 22 484 88 01

(czynny od poniedziałku do piątku od 15:00 do 20:00)

(czynny od poniedziałku do piątku od 15:00 do 20:00) ITAKA – Telefon Zaufania Młodych tel. 22 484 88 04

(dyżury psychologów od poniedziałku do soboty, od 12:00 do 20:00)

(dyżury psychologów od poniedziałku do soboty, od 12:00 do 20:00) Bezpłatna linia wsparcia dla osób po stracie bliskich tel. 0 800 108 108

(poniedziałek-piątek od 14.00 do 20.00)

(poniedziałek-piątek od 14.00 do 20.00) Telefoniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna tel. 22 425 98 48

(poniedziałek – piątek od 17:00 do 20:00 / sobota od 15:00 do 17:00)

(poniedziałek – piątek od 17:00 do 20:00 / sobota od 15:00 do 17:00) Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka tel. 800 12 12 12

(poniedziałek-piątek od 8.15 do 20.00)

(poniedziałek-piątek od 8.15 do 20.00) Ogólnopolski Telefon Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 800 120 002

(telefon pracuje całodobowo)

fot. screen YouTube/COPE