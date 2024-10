Erling Haaland wielkim piłkarzem jest i nie trzeba z tym dyskutować, jak Gałkiewicz o wielkości Juliusza Słowackiego w „Ferdydurke”. Znakomity snajper pobił 90-letni rekord pod względem liczby goli w narodowych barwach. Napastnik ma na koncie 34 trafienia dla Norwegii i właśnie tyle wystarczyło, aby wysforować się na prowadzenie kosztem Jorgena Juve. Były rekordzista utrzymywał się na czele w tej klasyfikacji od 1932 roku.

Haaland znów zachwyca

Podczas mistrzostw świata do lat 20 w 2019 roku cały świat dowiedział się o Erlingu Haalandzie. Norwegia wygrała na stadionie w Lublinie z Hondurasem aż 12:0. Znany dziś napastnik zdobył dziewięć bramek w jednym spotkaniu. Był to absolutny rekord tego turnieju, którego do dziś nikomu nie udało się pobić i najpewniej nieprędko – o ile w ogóle – się uda. Od tamtego momentu wróżono rosłemu zawodnikowi wielką karierę.

Zaledwie pięć lat po tym wyczynie Haaland został najskuteczniejszym piłkarzem w historii seniorskiej reprezentacji Norwegii. Podczas meczu dywizji B Ligi Narodów Wikingowie pokonali 3:0 Słowenię. Bramki zdobywali lokalni supersnajperzy: Haaland i Alexander Sørloth. Piłkarz z Manchester City strzelił dwa razy w tym spotkaniu.

Jego trafienie w drugiej połowie było 34. golem Norwega w narodowych barwach. Tym samym 24-latek pobił rekord Jørgena Juve. Grający przed II wojną światową zawodnik dla Norwegii strzelił 33 gole. Warto dodać, że Haaland dokonał historycznego wyczynu, grając w kadrze dopiero po raz 36. Juve zakończył grę w kadrze w 1937 roku, ale ostatniego gola zanotował trzy lata wcześniej. Oznacza to, że Haaland pobił 90-letni rekord.

Erling Braut Haaland skriver historie og slår den 92 år gamle rekorden med sitt 34. landslagsmål 💥🇳🇴 pic.twitter.com/WtsjUQxUcL — Fotballandslaget (@nff_landslag) October 10, 2024

To nie koniec dobrych wiadomości dla Norwega, jako, że jego partnerka spodziewa się pierwszego dziecka.

Haaland rekordzista

Dla napastnika z Bryne, bicie rekordów jest jak dla innych wstawanie z łóżka. We wrześniu tego roku pobił jeden z rekordów, ponieważ w pierwszych czterech kolejkach sezonu Premier League norweski zawodnik zanotował aż dziewięć trafień. W erze PL nikt nie dokonał takiej sztuki.

Inne rekordy gwiazdora City to np.:

największa liczba goli w jednym sezonie Premier League (36 goli w sezonie 2022/2023);

najwięcej bramek w sezonie dla klubu PL (52 gole w sezonie 22/23);

najmłodszy piłkarz, który zdobył 40 bramek w Lidze Mistrzów (23 lata i 130 dni);

zawodnik z najmniejszą liczbą meczów z 50 golami w Bundeslidze (50 meczów)

To tylko część wyników, które pobił Haaland. Na pewno tego piłkarza stać jeszcze na wiele, bowiem jego skuteczność jest wręcz szokująca. Jaka jest granica możliwości skandynawskiego piłkarza? Jakie rekordy pobije jeszcze Norweg? Przyszłość jest nieznana, ale trudno sobie wyobrazić, aby norweski snajper wyborowy przestrzał strzelać gole.

Fot. PressFocus