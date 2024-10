Wisła Kraków uciekła spod topora i z problemami wygrała w Tarnobrzegu

Od niedawna Wisła Kraków ma nowego trenera. Pieczę nad zespołem przejął dotychczasowy asystent – Mariusz Jop. Dwa pierwsze mecze z Odrą Opole i Pogonią Siedlce wygrał w przekonującym stylu, ale w trzecim stylu zabrakło. W meczu z trzecioligową Siarką Tarnobrzeg drużyna z Krakowa wygrała tylko 3:2.

Wisła Kraków próbuje się odbudować

Kibice Wisły Kraków nie mają ostatnio zbyt wiele pozytywnych informacji, jeśli chodzi o futbol. „Biała Gwiazda” radzi sobie słabo w Betclic 1. Lidze i do niedawna zajmowała miejsce w strefie spadkowej. Słabe wyniki spowodowały, że zwolniony ze stanowiska został trener Kazimierz Moskal, choć zbiegło się to zupełnie kontrastowymi opiniami Jarosława Królewskiego, który musiał sam sobie zaprzeczyć. Później łamiącym głosem przepraszał za wszystko w „TVP Sport”.

Jarosław Królewski z bardzo ważnym apelem ❗️ Chcę serdecznie przeprosić Kazimierza Moskala i Jarosława Krzoskę i każdego kto jest w tym klubie i dał mu dużo serca. Niezależnie czy moje decyzje były poprawne czy nie, nie czuję dzisiaj radości z tego meczu. Wydaje mi się, że… pic.twitter.com/3dCfYOWGXd — TVP SPORT (@sport_tvppl) September 27, 2024

„Biała Gwiazda” w poprzednim sezonie jako pierwszoligowiec sięgnęła po Puchar Polski, pokonując w finale Pogoń Szczecin. Taki rezultat dał jej prawo gry w eliminacjach do europejskich pucharów. Wisła Kraków w Europie poradziła sobie lepiej, niż moglibyśmy się tego spodziewać: wyeliminowała kosowskie KF Llapi, przegrała z austriackim Rapidem Wiedeń, pokonała słowacki Spartak Trnawa a w decydującej, czwartej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji, po walce odpadła z belgijskim Cercle Brugge.

Puchar Polski przepchnięty dalej

Wisła Kraków i Siarka Tarnobrzeg to pierwsze drużyny, która miały mecz w 1/16 Pucharu Polski i zagrały wyjątkowo wcześnie. Dlaczego? To ze względu na planowaną wymianę murawy w Tarnobrzegu. „Biała Gwiazda” zgodziła się więc na tak wczesny termin. Reszta zespołów zmierzy się dopiero za trzy tygodnie. Wtedy zagrają między innymi Pogoń Szczecin, Jagiellonia Białystok, Legia Warszawa czy też Widzew Łódź.

Mimo że Wisła była zdecydowanym faworytem meczu z grającą na czwartym poziomie rozgrywek Siarką Tarnobrzeg (III liga, grupa IV), to trener Mariusz Jop nie zdecydował się na zmiany i na murawę wysłał niemalże wyjściową, galową jedenastkę. I rzeczywiście – zgodnie z oczekiwaniami to drużyna z Krakowa była stroną przeważającą w pierwszej połowie. Po bramce Angela Rodado w 37. minucie Wisła wyszła na prowadzenie. Hiszpan wykorzystał zamieszanie w polu karnym i trafił do siatki.

Do przerwy 1:0 dla Wisły! Hiszpański superstrzelec 𝐀𝐧𝐠𝐞𝐥 𝐑𝐨𝐝𝐚𝐝𝐨 dał prowadzenie Białej Gwieździe w meczu 1/16 finału Pucharu Polski z trzecioligową Siarką Tarnobrzeg ⚽ 🔴📲 Oglądaj online ▶️ https://t.co/1RBaNrKITC pic.twitter.com/pQT0hTIkEx — TVP SPORT (@sport_tvppl) October 12, 2024

Zrobiło się gorąco

Tuż po rozpoczęciu drugiej połowy spotkania Łukasz Zwoliński podwyższył wynik spotkania na 2:0 dla Wisły Kraków. Napastnik sfinalizował kontrę „Białej Gwiazdy” i wydawało się, że to koniec marzeń trzecioligowca. Tuż po rozpoczęciu ze środka boiska z akcją ruszyła drużyna z Podkarpacia. Po pięknej akcji Dawid Lisowski wpakował piłkę do siatki i wlał nadzieję w serca „Siarkowców”.

𝐆𝐎𝐋 𝐙𝐀 𝐆𝐎𝐋❗ Szalony początek drugiej połowy meczu Pucharu Polski! Wisła podwyższa prowadzenie… by po minucie stracić gola! DZEJE SIĘ! Siarka vs Wisła 1:2 🔴

📲 Oglądaj online ▶️ https://t.co/1RBaNrKITC pic.twitter.com/XUP2mzOr8Y — TVP SPORT (@sport_tvppl) October 12, 2024

Siarka Tarnobrzeg poczuła, że jest w stanie zagrozić rywalom z wyższej ligi. Niespełna 20 minut później sensacja stała się faktem. Po kolejnej fantastycznej akcji Japończyk Kosei Iwao wyrównał stan spotkania. Na domiar złego, tuż po tym drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę, ujrzał defensor Wisły Kraków Wiktor Biedrzycki. Zrobiło się bardzo gorąco.

𝐂𝐎 𝐙𝐀 𝐖𝐎𝐋𝐄𝐉 𝐏𝐎𝐃 𝐏𝐎𝐏𝐑𝐙𝐄𝐂𝐙𝐊𝐄̨ ⚽ Trzecioligowa Siarka Tarnobrzeg odrobił dwubramkową stratę do Wisły Kraków. Japończyk Kosei Iwao przepięknie wpakował piłkę do bramki! DZEJE SIĘ! Siarka vs Wisła 2:2 🔴

📲 Oglądaj online ▶️ https://t.co/1RBaNrLgJa pic.twitter.com/lxKayZj5oy — TVP SPORT (@sport_tvppl) October 12, 2024

Siarka wyczuła krew i starała się wyjść na prowadzenie, ale to grająca w dziesiątkę Wisła Kraków zdobyła piątą bramkę w tym spotkaniu. Kapitan zespołu Alan Uryga niczym rasowy snajper odnalazł się w polu karnym rywali i pięknym strzałem głową pokonał bramkarza gospodarzy. „Biała Gwiazda” uciekła spod topora i uniknęła kompromitacji w Pucharze Polski, natomiast Uryga zdobył już trzecią bramkę w tym sezonie.

Wisła Kraków w 1/8 finału Pucharu Polski 🏆🇵🇱 Kapitan Białej Gwiazdy Alan Uryga w 89. minucie zdobył decydującą bramkę w meczu z trzecioligową Siarką Tarnobrzeg. pic.twitter.com/505cZXtmHZ — TVP SPORT (@sport_tvppl) October 12, 2024

fot. screen TVP Sport