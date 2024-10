Polski arbiter poprowadzi mecz mistrzów Europy

Polski arbiter Daniel Stefański będzie sędzią meczu Hiszpania – Serbia w ramach czwartej kolejki fazy grupowej Ligi Narodów. 47-latek poprowadzi tym samym 13. swój mecz w tym sezonie i pierwszy na poziomie reprezentacyjnym. Stefański będzie pierwszy raz sędziował Hiszpanom, którzy w lipcu w Berlinie pokonali w finale EURO Anglików 2:1.

Daniel Stefański sędzią meczu Hiszpania – Serbia

Do tej pory wszystkie mecze, których rozjemcą był polski sędzia – były klubowymi rangi krajowej lub europejskiej. Polak został wybrany arbitrem spotkania, które odbędzie się 15 października na Estadio Nuevo Arcangel w Kordobie. Będzie to dla niego 23. mecz seniorski mecz rangi reprezentacyjnej, oprócz tego ma na koncie trzy mecze międzynarodowe drużyn młodzieżowych.

LN: Daniel Stefański sędzią meczu Hiszpania – Serbia https://t.co/96lkRDzNq3 — 90minut.pl (@90minut_pl) October 12, 2024

W bieżącej kampanii Stefański ma na koncie 12 meczów. 10 z nich to mecze rangi krajowej. Osiem meczów PKO BP Ekstaklasy, a także dwa mecze Betclic 1. Ligi wchodzą w ten dorobek. Stefański prowadził choćby hit rundy jesiennej pomiędzy Lechem a Jagiellonią (5:0), a także „powtórny debiut” Mariusza Jopa w Wiśle Kraków – z Odrą Opole (5:0).

W Europie z kolei polski arbiter prowadził mecz el. Ligi Mistrzów pomiędzy bośniackim Boracem Banja Luka a albańską Egnatią (1:0), a także bałkański mecz Ligi Konferencji między Mariborem a Vojvodiną Nowy Sad (2:1). Teraz przyszedł czas na europejski pojedynek reprezentacyjny i to mocnych drużyn. W przeszłości gwizdał już innym mistrzom Europy. Chodzi o Portugalię i jednostronne eliminacyjne spotkanie w 2019 roku z Luksemburgiem. Szkoleniowcem Ronaldo i kolegów był jeszcze wtedy Fernando Santos.

Pierwszy mecz reprezentacyjny w sezonie

Mecz w Kordobie będzie dla Stefańskiego pierwszym reprezentacyjnym w tym sezonie. W oficjalnej rozpisce UEFA czytamy, że przy liniach bocznych biegać będą Dawid Golis i Michał Obukowicz, a na sędziego technicznego wyznaczono zaś Wojciecha Mycia.

Starcie Hiszpania – Serbia będzie dla Stefańskiego piątym meczem Ligi Narodów w karierze, z czego pierwszym w dywizji A. Do tej pory miał na koncie po dwa spotkania w dywizji B oraz dywizji C. Polski sędzia do tej pory ma średnią kartek w meczach reprezentacyjnych około czterech na mecz. W 22 dotychczasowych seniorskich pojedynkach, rozdysponował 79 żółtych oraz siedem czerwonych kartek, a do tego podyktował pięć jedenastek.

Córdoba CF's Estadio Nuevo Arcángel during construction in 1993 pic.twitter.com/4Kg0OjjUAq — Estadios de España (@estadios_Spain) December 21, 2021

Od 2012 roku będzie to dopiero trzecie starcie pomiędzy tymi drużynami. Ostatni raz z Serbami mistrzowie Europy mierzyli się 5 września, ale na Stadionie Rajko Miticia w Belgradzie mieliśmy bezbramkowy remis. Był to pierwszy mecz „La Furia Roja”, w którym grali oni jako urzędujący mistrzowie Europy.

Wcześniej ostatni pojedynek miał miejsce w 2012 roku. Wtedy to krótko przed EURO 2012 kadra Vicente Del Bosque pokonała piłkarzy z Bałkanów 2:0, po trafieniach Adriana oraz Santiego Cazorli. Nie jest jednak możliwe, aby jakikolwiek piłkarz z obu reprezentacji mógł powiedzieć po październikowym spotkaniu, że zagrał we wszystkich trzech z meczów.

