Piotr Zieliński po meczu z Portugalią: „Powinniśmy być bardziej agresywni”

Reprezentacja Polski w sobotę, 12 października na Stadionie Narodowym w Warszawie uległa gościom z Portugalii 1:3. Po zakończonym spotkaniu głosu redakcji Futbol News udzielił strzelec jedynego gola dla Biało-Czerwonych – Piotr Zieliński.

Mateusz Dukat (Futbol News): Strzelasz gola, ale jednocześnie jako jako zespół przegrywacie. Co możesz powiedzieć po takim mixie emocji. Jakie tobie personalnie towarzyszą uczucia?

Piotr Zieliński: No…, taki miks. po golu kontaktowym pojawiły się chęci dążenia do tego, żeby ten mecz zremisować. Niestety się nie udało, taka jest piłka. Wyszła jakość drużyny przeciwnej, moim zdaniem Portugalia jest jedną z najlepszych reprezentacji na świecie. Ciężko się z nimi grało, długo i często musisz biegać za piłką. Widać, że doskonale się przy niej czują i nie jest łatwo im jej odebrać. Myślę, że momentami agresywność z naszej strony powinna być na wyższym poziomie – tak jak to było momentami w drugiej połowie. Były przecież sytuacje, gdzie wybijali piłkę do przodu.

Zieliński „zieloną mapą”?

Po spotkaniu Polski z Portugalią ciężko wskazać jednoznacznie pozytywne postacie w zespole Biało-Czerwonych. Zieliński jest tutaj praktycznie jedynym wyjątkiem. Oczywiście – w przeszłości zdarzało mu się grać o wiele lepsze spotkania w reprezentacji, jednak gol strzelony przeciwko takiemu zespołowi bezsprzecznie zasługuje na uznanie.

Zieliński doceniony został także w pomeczowych ocenach Futbol News, gdzie tak podsumowaliśmy jego występ:

To on wykreował najlepszą sytuację reprezentacji Polski w pierwszej połowie, uruchamiając podaniem Roberta Lewandowskiego. Momentami nie nadążał w pressingu. Jak zawsze miał przebłyski, dzięki którym choć przez chwilę mogliśmy marzyć o bramce. A później? Sam zdobył bramkę w akcji, którą rozpoczął.

Mateusz Dukat, Warszawa

fot. PressFocus