Polak poprowadzi mecz rewelacji ostatnich mistrzostw Europy

Polak Damian Sylwestrzak będzie sędzią meczu dywizji B Ligi Narodów pomiędzy Islandią a ćwierćfinalistą ostatnich mistrzostw Europy – Turcją. Będzie to dla młodego arbitra dopiero trzeci międzynarodowy mecz w karierze sędziowskiej, z czego drugi w rozgrywkach Ligi Narodów. Przed miesiącem prowadził mecz dywizji C Słowacja – Azerbejdżan (2:0).

Polak poprowadzi mecz ćwierćfinalistów EURO

Choć Turcja przystępowała do mistrzostw Europy po serii pięciu meczów bez wygranej (w tym porażce z Polską), na turnieju w Niemczech sprawiła ogromną sensację i dotarła do ćwierćfinału, po drodze eliminując przymierzaną do roli ”czarnego konia” Austrię. Po EURO Turcy rozegrali jak dotąd trzy mecze i żadnego nie przegrali. W dywizji B Ligi Narodów najpierw zremisowali 0:0 z Walią, a następnie pokonali 3:1 Islandię i 1:0 Czarnogórę. Z dorobkiem siedmiu punktów prowadzą w swojej grupie i są na dobrej drodze do bezpośredniego awansu do dywizji A. Mogą zaliczyć dwa awanse z rzędu.

W poniedziałek 14 października od wyjazdowego meczu z Islandią rozpoczną zmagania w rundzie rewanżowej fazy grupowej Ligi Narodów. Sędzią meczu, który rozegrany zostanie w Reykjaviku będzie Damian Sylwestrzak. Będzie to jego trzeci w karierze sędziowskiej mecz reprezentacyjny na seniorskim poziomie. W październiku 2023 roku poprowadził mecz eliminacji EURO 2024 Liechtenstein – Bośnia i Hercegowina (0:2), a przed miesiącem sędziował mecz dywizji C Ligi Narodów Słowacja – Azerbejdżan (2:0).

A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'nde İzlanda ile oynayacağı karşılaşmayı Polonyalı hakem Damian Sylwestrzak yönetecek pic.twitter.com/M4vFB6lNaj — SPOR (@yenisafakspor) October 11, 2024

Obiecująca kariera sędziowska Sylwestrzaka

Damian Sylwestrzak w wieku 28 lat rozpoczął sędziowanie w rozgrywkach Ekstraklasy, a rok później – w 2021 roku – został międzynarodowym sędzią FIFA. W europejskich pucharach zadebiutował w 2022 roku meczem II rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy pomiędzy estońskim Paide a Araratem Erywań z Armenii. W eliminacjach poprowadził łącznie pięć meczów, a w poprzednim sezonie zaliczył debiut w fazie zasadniczej europejskich pucharów. Poprowadził dwa mecze fazy grupowej Ligi Konferencji Europy.

W tym sezonie meczem Olympiakos – Braga (3:0) zadebiutował w rozgrywkach Ligi Europy. W bieżących rozgrywkach Ekstraklasy poprowadził zaś siedem meczów. W ostatniej przed przerwą na kadrę kolejce gwizdał mecz Pogoni Szczecin z Piastem Gliwice (1:0). Po emocjonującej końcówce, gdzie Piast stracił bramkę w ostatniej akcji, a wcześniej czerwoną kartkę dostał stoper Tomas Huk, szkoleniowiec gliwiczan Aleksandar Vuković wypowiedział w kierunku Sylwestrzaka coś, za co otrzymał czerwoną kartkę, a potem dwa mecze zawieszenia.

W meczu czwartej kolejki fazy grupowej dywizji B Ligi Narodów Islandia – Turcja Sylwestrzakowi przy liniach bocznych asystować będą Paweł Sokolnicki i Bartosz Kaszyński, a sędzią technicznym będzie Marcin Kochanek. Sędzią głównym VAR będzie Krzysztof Myrmus, a na wozie asystować mu będzie Paweł Malec. Początek tego spotkania w poniedziałek 14 października o godzinie 20:45. Transmisja telewizyjna w kanale Polsat Sport Premium 4.

fot. PressFocus