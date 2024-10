Pogba mógł zagrać w lidze z Polakiem – ciekawa propozycja dla Francuza

Paul Pogba w ostatnim czasie odzyskał wiarę w ludzkość – otóż skrócono mu dopingową banicję. Francuz miał pauzować aż cztery lata, ale będzie to 18 miesięcy. Od 1 stycznia może wrócić do treningów, a od marca do rozgrywania spotkań. Chętnych nie brakuje, a jedną z bardzo dziwnych opcji Pogba odrzucił.

Pogba ze skróconym zawieszeniem

We wrześniu 2023 Paul Pogba został tymczasowo zawieszony z uwagi na wykryty po meczu (20 sierpnia 2023) z Udinese testosteron. Zarówno w pierwszej, jak i drugiej próbce, która została przebadana w październiku, wykryto DHEA (dehydroepiandrosteron). To taki związek, który wspomaga produkcję hormonów w organizmie, w tym testosteronu. Francuz miał później przez to ogromny problem. Wyszło na to, że w ciągu dwóch sezonów rozegrał zaledwie 10 meczów po powrocie do Juventusu (około 200 minut).

🚨🇫🇷 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Paul Pogba can start training with Juventus from January and start playing matches in March! ✅ He just had his 4 year drugs ban REDUCED to 18 months by CAS, reports @SamiMokbel81_DM. pic.twitter.com/m4FgRFXa1K — EuroFoot (@eurofootcom) October 4, 2024

W lutym 2024 roku otrzymał od Włoskiego Trybunału Antydopingowego czteroletni zakaz gry w piłkę, z możliwością odwołania się do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu. Rzeczywiście to zrobił. Po złożeniu szczegółowych wyjaśnień Międzynarodowemu Trybunałowi Arbitrażowemu karę skrócono niedawno do 18 miesięcy. Organ stwierdził, że zażycie substancji dopingowej było rzeczywiście niezamierzone.

Uznał, że miało wynikało ze stosowania suplementu diety przepisanego przez lekarza na Florydzie. Takie skrócenie kary oznacza, że termin zawieszenia mija wraz z końcem 2024 roku, zatem od 1 stycznia Francuz będzie miał możliwość trenowania, a także występowania w oficjalnych meczach.

Mógł zagrać w lidze z Polakiem w dziwnych rozgrywkach

Gdzie mógłby zagrać Pogba? W Piłkarskiej Lidze Mediów. To takie rosyjskie rozgrywki z udziałem influencerów, gdzie trafił niedawno… Maciej Rybus. Broke Boys FC za pomocą Artioma Chaczatriana chcieli bowiem pomóc wrócić mu do formy. Oferowali zakwaterowanie w Odincowie oraz pensję w wysokości 1500 dolarów. Do tego wszystkiego dostęp do „ich nowoczesnego centrum medycznego” – więcej nie, z uwagi na ograniczoną politykę klubu. Do tej pory mówi się, że poza rosyjskim zespołem amatorskim, chrapkę na mistrza świata 2018 ma Marsylia, a także kilka klubów MLS.

🚨🚨| Paul Pogba received a concrete offer from 'Broke Boys FC', a Russian team not officially recognized by FIFA. They compete in the Media Football League, an unofficial league featuring influencers and celebrities. The 'concrete offer' was reportedly made before Pogba's… pic.twitter.com/5e0YEy81rJ — CentreGoals. (@centregoals) October 13, 2024

Pogba odrzucił ofertę z Piłkarskiej Ligi Mediów, którą przyjął niedawno Maciej Rybus. Kontrowersyjny były reprezentant Polski po inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku został bowiem w kraju agresora i składał nawet wieniec pod pomnikiem Armii Czerwonej. Pozostanie w ojczyźnie swojej żony tłumaczył kwestiami rodzinnymi. Pogba jego kolegą z ligi amatorów-influencerów nie zostanie.

Rybus stracił bardzo dużo w oczach polskich kibiców i jeszcze za dużo nie pograł w klubach. Latem 2022 zamienił Lokomotiw Moskwa na Spartak, po czym latem 2023 trafił do Rubina Kazań. W dwa sezony zagrał 20 spotkań i to razem z krajowym pucharem. Złożyło się to na raptem 916 minut – także z racji na urazy, które 66-krotnego kadrowicza nigdy nie opuszczały.

Fot. PressFocus