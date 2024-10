Niemcy wycisnęli pomarańczę. Gol debiutanta na wagę wygranej

Starcie dwóch świetnych reprezentacji na korzyść Niemiec. Podopieczni Juliana Nagelsmanna wygrali w Monachium z Holandią 1:0 w czwartej kolejce Ligi Narodów. Gospodarze przeważali w spotkaniu, a zwycięstwo jedną bramką to najniższy wymiar kary. Bohaterem Niemców okazał się debiutant Jamie Leweling.

Na Allianz Arenie w Monachium rozegrano wielki hit Ligi Narodów. W czwartej kolejce tych rozgrywek ćwierćfinaliści EURO 2024 Niemcy podejmowali półfinalistów tej imprezy Holandię. Oczywiście obie reprezentacje i stolicę Bawarii łączy rok 1974. Wtedy na Olympiastadion w finale mistrzostw świata RFN pokonało 2:1 „Oranje”.

Jedną z bramek w meczu finałowym zdobył wtedy zmarły niedawno John Neeskens. Znamienne, że 50 lat po tych wydarzeniach w tym samym mieście, kilkanaście kilometrów dalej oddano hołd temu znakomitemu piłkarzowi. Podczas minuty ciszy pamiętano także o innym zmarłym Dieterze Burdenskim, 12-krotnym reprezentancie Niemiec. To był mecz, przed którym pamiętano o legendach – tych nieżyjących, ale i tych, którzy zrezygnowali z gry w kadrze.

Selekcjoner „Die Mannschaft” Julian Nagelsmann musiał sobie radzić bez czterech ważnych ogniw w narodowej kadrze (Marc-André ter Stegen, Jamal Musiala, Kai Havertz, i Niclas Füllkrug). Tych kontuzjowanych piłkarzy zastąpili m.in. absolutni debiutanci, czyli 23-latek z ghańskimi korzeniami Jamie Leweling i 34-letni golkiper Oliver Baumann.

🇩🇪 Jamie Leweling makes his debut for Germany in place of the injured Deniz Undav.

Oliver Baumann also debuts in goal.

Angelo Stiller and Aleksandar Pavlovic are handed their first starts. https://t.co/byXRHviro6

— Get German Football News (@GGFN_) October 14, 2024