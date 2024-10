Lewandowski rozpocznie na ławce z Chorwatami

Robert Lewandowski nieodłącznie kojarzy się z byciem największym zagrożeniem polskiej kadry narodowej od ponad dekady. Napastnik FC Barcelony zanotował ponad 80 trafień w narodowych barwach i jest jednym z najlepszych w historii europejskiego futbolu strzelców narodowych. Polski supergwiazdor nie zacznie jednak meczu z Chorwacją na PGE Narodowym w podstawowym składzie – taka jest decyzja Michała Probierza.

Lewandowski nie zagra z Chorwacją

Robert Lewandowski od 8 września 2023 roku zanotował jedynie dwa trafienia w 12 meczach reprezentacji Polski i na kolejne będzie musiał poczekać prawdopodobnie do drugiej połowy meczu z „Vatrenimi”. Michał Probierz zdecydował bowiem wspólnie z Lewandowskim o posadzeniu na ławce napastnika FC Barcelony – chodzi o dysponowanie siłami. Obaj panowie wspólnie ustalili, że w tak morderczym sezonie warto nieco odciążyć jego organizm. Taką informację podał Tomasz Włodarczyk.

Kiedy ostatnio „grzał ławkę”? Napastnik z podwarszawskiego Leszna po raz ostatni nie rozpoczął meczu polskiej kadry od pierwszej minuty w meczu z Austią (1:3) na EURO 2024. Wtedy to z racji drobnego urazu złapanego przed turniejem w towarzyskim meczu z Turcją wrócił do dyspozycji dopiero na drugi mecz grupowy Polaków. Nie zagrał z Holandią i walczył z czasem, żeby wystąpić w drugim meczu, gdzie wszedł z ławki, ale niewiele zdziałał.

🆕 SKŁAD

W takim składzie zagramy z Chorwacją!

__#POLCRO 🇵🇱🇭🇷 pic.twitter.com/1ne1w1ohU4 — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) October 15, 2024

Polska gra o awans

Polska po trzech kolejkach Dywizji A grupy 1 Ligi Narodów zajmuje trzecie miejsce. Pokonała ona Szkocję 3:2, przegrała z Chorwacją 0:1, a także z Portugalią w Warszawie 1:3 w słabym stylu. Mecz z Chorwacją to pierwsze spotkanie rundy rewanżowej. Potem pozostanie wyjazd do Portugalii i mecz na Stadionie Narodowym ze Szkotami. Dwie reprezentacja awansują dalej, dlatego Chorwacja to nasz bezpośredni rywal.

Tym razem absolutnie niespodziewaną szansę otrzymał Jakub Moder, który ma tragiczną sytuację w Brighton – albo ląduje na ławce rezerwowych, albo na trybunach. Jego sytuacji nie poprawiło nawet odejście Billy’ego Gilmoura i kontuzja Matta O’Rileya. Więcej meczów gra w kadrze niż w klubie.

Oto cały skład reprezentacji Polski na mecz z Chorwacją w Lidze Narodów od pierwszej minuty:

Bułka – Dawidowicz, Bednarek, Kiwior – Kamiński, S. Szymański, Moder, Zieliński, Zalewski – Świderski, Urbański

Skład Chorwacji:

Livakovic – J.Sutalo, Erlic, Gvardiol – Perisic, Modric, L.Sucic, Sosa – Baturina, Matanovic, Kramaric

