Śląsk Wrocław: Dwóch piłkarzy zesłanych do rezerw

Śląsk Wrocław fatalnie spisuje się w obecnym sezonie. Jacek Magiera nie może być pewien swojej przyszłości w klubie i ciągle szuka optymalnych rozwiązań. Jak informuje serwis „Śląsk.net”, dwójka zawodników pierwszej drużyny Junior Eyamba oraz Jakub Jezierski została zesłana do rezerw. Ich miejsce w kadrze „Wojskowych” zajmą dwaj młodzi zawodnicy drugiej drużyny.

Jacek Magiera może zostać zwolniony ze Śląska Wrocław

Śląsk Wrocław w minionym sezonie był rewelacją rozgrywek. Podopieczni Jacka Magiery do ostatniej kolejki walczyli o mistrzostwo kraju, gdzie ostatecznie przegrali rywalizację z Jagiellonią Białystok, mimo takiej samej liczby punktów w tabeli. Drużyna w obecnym sezonie prezentuje zupełnie inne oblicze, spisuje się fatalnie.

Zajmuje ostatnie miejsce z zaledwie czterema punktami na koncie i nie udało jej się wygrać jeszcze ani jednego meczu. Jest to najgorszy początek jakiegokolwiek klubu w Ekstraklasie od 12 lat. Wówczas Podbeskidzie Bielsko-Biała miało na swoim koncie trzy punkty. Tak kiepska pozycja w lidze zmusiła władze klubu do rozmów z trenerem.

WAŻNE 🚨 Okazuje się, że jednak odbyło się spotkanie na linii: @SutrykJacek, Damian Żołędziewski (prawa ręka @SutrykJacek), Patryk Załęczny i Jacek Magiera. Zabrakło @directorbalda👀 Nie odbyło się w środę (jak pierwotnie planowano), a w piątek. Co ustalono? Link poniżej ⬇️ pic.twitter.com/1rkgVtQaK0 — Piotr Janas (@Piotr_Janas) October 15, 2024

Śląsk należy do miasta Wrocław. Tak więc niedawno prezydent Jacek Sutryk i jego współpracownik Damian Żołędziewski odbyli rozmowę z prezesem „Wojskowych” Patrykiem Załęcznym oraz Jackiem Magierą. Szkoleniowiec nie otrzymał podczas spotkania żadnego ultimatum, jednak porażka przy okazji zbliżającego się meczu z GKS-em Katowice, może przyczynić się do jego zwolnienia. Oprócz Jacka Magiery posadę może stracić również dyrektor sportowy – David Balda, który podczas spotkania przebywał na urlopie.

Dwóch zawodników zesłanych do rezerw

Jacek Magiera chcąc poprawić fatalną sytuację swojej drużyny postanowił zesłać do rezerw dwóch zawodników, którzy w ostatnim czasie zawiedli jego oczekiwania. Junior Eyamba i Jakub Jezierski trafili do drugiego zespołu Śląska i tam mają za zadanie z powrotem odbudować formę. Nie tylko nie będą rozgrywali meczów dla pierwszej drużyny, ale również nie będą z nią trenować.

Z wychowankiem Jakubem Jezierskim „Wojskowi” wiążą spore nadzieje, klub niedawno przedłużył z nim umowę do czerwca 2026 roku. 20-latek zadebiutował z pierwszym zespole w poprzednim sezonie i wystąpił w siedmiu spotkaniach, gdzie zdobył asystę. W obecnej kampanii wystąpił osiem razy w tym trzy razy w eliminacjach do Ligi Konferencji. Łącznie podczas 15 spotkań dla pierwszej drużyny, tylko dwa razy zagrał od pierwszej minuty. Teraz będzie musiał skupić się, aby w ogóle wrócić do pierwszej drużyny.

🚨🔛 Jacek Magiera zdecydował. Dwóch piłkarzy zesłanych do rezerw, dwóch włączonych do dynamiki pierwszego zespołu. WIĘCEJ: https://t.co/AH1BTirA1M — Śląsknet (@Slasknet) October 16, 2024

Junior Eyamba trafił do Wrocławia tego lata. Szwajcar miał być następcą Erika Exposito, jednak nie wychodzi mu to najlepiej – po przybyciu do Dolnego Śląska od razu wręcz doznał kontuzji. Exposito w poprzednich rozgrywkach został królem strzelców naszej ligi, tymczasem Eyamba, zanotował raptem trzy spotkania, gdzie nie zaliczył nawet asysty. Łącznie na boiskach Ekstraklasy wystąpił przez 77 minut. W ich miejsce szanse otrzymają wyróżniający się w drugiej drużynie Aleksander Wołczek (19) i Jehor Szarabura (20).