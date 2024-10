FC Barcelona – Bayern Monachium 23.10 – typy bukmacherskie

BETFAN kurs 1.86 FC Barcelona - Bayern Monachium Powyżej 3.5 goli TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz FC Barcelona – Bayern Monachium. 23 października 2024 roku na Estadio Olimpico w Barcelonie dojdzie do ekscytującego starcia w ramach Ligi Mistrzów UEFA. FC Barcelona z Robertem Lewandowskim w składzie zmierzy się z utytułowanym Bayernem Monachium. To spotkanie zapowiada się jako środowy hit, z wieloma ciekawymi aspektami do analizy.

Pierwszy gwizdek na Estadio Olimpico w Barcelonie już w środę 23 października o godzinie 21:00. Czy Blaugrana podtrzyma swoją świetną serię jako gospodarz i pokona Bayern? A może to Bawarczycy wywiozą korzystny wynik z Barcelony? Zapraszamy na zapowiedź, analizę oraz typy bukmacherskie na mecz FC Barcelona – Bayern Monachium w Lidze Mistrzów.

FC Barcelona – Bayern Monachium – typy bukmacherskie

23 października 2024 roku czeka nas wielkie piłkarskie widowisko w Lidze Mistrzów, gdy FC Barcelona zmierzy się na Estadio Olimpico z Bayernem Monachium. Starcia tych dwóch europejskich gigantów zawsze budzą ogromne emocje, zwłaszcza po pamiętnym meczu z 2020 roku, w którym Bayern Monachium wygrał aż 8:2. Mimo że od tamtego spotkania minęło kilka lat, obie drużyny nadal są w czołówce europejskiej piłki, choć ich formy oraz style gry uległy zmianom.

FC Barcelona pod wodzą Xaviego Hernandeza jest na fali wznoszącej. Xavi, który objął klub w trudnym momencie finansowym, zdołał stworzyć drużynę, która opiera się na młodych talentach oraz zrównoważonej kadrze. Na początku sezonu „Blaugrana” radzi sobie znakomicie w La Liga, gdzie przegrała zaledwie jeden mecz i zdominowała większość swoich przeciwników oraz zajmuje aktualnie pierwsze miejsce w ligowej tabeli. Wyróżniają się młodzi zawodnicy, tacy jak Yamal i Pedri, którzy wprowadzają dynamikę i kreatywność do środka pola. W defensywie stabilizację daje powrót do formy piłkarzy takich jak Jules Koundé i Martinez. Z przodu w obecnym sezonie błyszczy nasz najlepszy napastnik – Robert Lewandowski!

Bayern Monachium, prowadzony przez Vincenta Kompanego, utrzymuje swoją renomę jednej z najsilniejszych drużyn Europy. Pomimo odejścia kilku kluczowych zawodników w ostatnich latach, Bawarczycy pokazują, że ich kadra jest świetnie zbilansowana. Kompany wprowadził do gry zespołu bardziej elastyczną taktykę, która opiera się na intensywnym pressingu oraz szybkim przechodzeniu z obrony do ataku. W Bundeslidze Bayern jest niepokonany i zdominował większość swoich spotkań, co czyni ich liderami tabeli. W Lidze Mistrzów zarówno Barca, jak i Bayern zanotowały już po jednym zwycięstwie i jednej porażce, co czyni środowe starcie bardzo ważnym w kontekście układu tabeli Champions League.

Ciężko jest niewątpliwie wskazać faworyta tego spotkania. Na pewno nie można lekceważyć rosnącej formy Barcelony, szczególnie w roli gospodarzy. Barcelona ma przewagę w postaci młodych, dynamicznych zawodników oraz niezwykle zmotywowanych kibiców. Kluczem do sukcesu dla Barcelony może być skuteczność w wykańczaniu akcji oraz koncentracja w obronie, zwłaszcza że Bayern jest drużyną, która potrafi bezlitośnie wykorzystywać błędy przeciwników. Szykuje się bardzo intensywne i zacięte spotkanie, dlatego jako typ bukmacherski proponuję na mecz Barcelona – Bayern powyżej 3.5 goli. Oba zespoły posiadają mnóstwo jakości w ofensywie i dlatego spodziewamy się mnóstwa goli z obu stron.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie FC Barcelona – Bayern Monachium

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku na pojedynek Barcelona – Bayern Monachium! Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie dokładnego wyniku w tym meczu! Jest to z pewnością nie lada wyzywanie, jednak typer, który będzie w stanie trafić taki wynik, może liczyć na spory benefit w postaci wysokiego kursu bukmacherskiego. Według analityków BETFAN najbardziej prawdopodobne są wyniki: 1-1 (kurs 7.50) oraz 2-1 (kurs 8.80), jednak moim zdaniem warto również zastanowić się nad wynikami z większą liczbą goli z obu stron.

Mecz Barcelony z Bayernem Monachium to starcie „wagi ciężkiej”. Walka o trzy punkty powinna być bardzo zacięta. Warto również zatem pochylić się na liczbą żółtych kartek w tym spotkaniu, których powinno być dosyć sporo, zważając na rangę wydarzenia i determinacje obu drużyn.

Statystyki na typy bukmacherskie FC Barcelona – Bayern Monachium

Barcelona wygrała 4 z 5 ostatnich spotkań

wygrała 4 z 5 ostatnich spotkań Barcelona zdobyła łącznie 16 goli w ostatnich 5 meczach

Bayern w 3 z 5 ostatnich spotkań pokrywał linie over 3.5 goli w meczu

Przewidywane składy FC Barcelona – Bayern Monachium

FC Barcelona : Szczęsny – Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde – Casado, Pedri, Yamal, Torre, Raphinha – Lewandowski

: Szczęsny – Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde – Casado, Pedri, Yamal, Torre, Raphinha – Lewandowski Bayern Monachium: Neuer – Guerreiro, Upamecano, Kim, Davies – Kimmich, Pavlović, Olise, Musiala, Gnabry – Kane

