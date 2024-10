Bayern przechodzi do historii! Oto najwyższe zwycięstwa w historii Ligi Mistrzów

Bayern Monachium dokonał rzeczy niewiarygodnej aż do teraz. We wtorkowym spotkaniu Ligi Mistrzów podopieczni Vincenta Kompany’ego pokonali Dinamo Zagrzeb aż 9:2. Dziewięć strzelonych goli przez jeden zespół to najwięcej w historii Ligi Mistrzów! Dwa gole Dinama powodują, że jest to też przy okazji drugi w kolejności mecz z największą liczbą bramek w tych rozgrywkach.

Bayern w czołówce

Rozgrywki Ligi Mistrzów notujemy od sezonu 1992/1993 – wówczas przeszły metamorfozę, zmieniając nazwę (wcześniej był to Puchar Europy Mistrzów Krajowych). Wynik jaki ustanowili zawodnicy Bayernu Monachium oraz Dinama Zagrzeb jest najwyższym zwycięstwem w historii tych rozgrywek. Co prawda zdarzały się mecze zakończone jeszcze wyższymi wynikami (nawet zwycięstwa jedenastoma bramkami), lecz były to kwalifikacje lub pierwsze fazy dawnych rozgrywek.

Od powstania Ligi Mistrzów mieliśmy okazję oglądać dwa zwycięstwa ośmioma bramkami:

8:0 – Real Madryt – Malmo FF (2015/2016)

8:0 – Liverpool – Besiktas (2007/2008)

Oraz aż jedenaście zwycięstw siedmioma bramkami, wszystkie te spotkania kończyły się jednak wynikiem 7:0:

7:0 – Manchester City – Schalke 04 (2018/2019)

7:0 – Liverpool – Spartak Moskwa (2017/2018)

0:7 – NK Maribor – Liverpool (2017/2018)

7:0 – Barcelona – Celtic Glasgow (2016/2017)

7:0 – Bayern Monachium – Szachtar Donieck (2014/2015)

0:7 – BATE Borysów – Szachtar Donieck (2014/2015)

7:0 – Bayern Monachium – FC Basel (2011/2012)

7:0 – Valencia – KRC Genk (2011/2012)

0:7 – MSK Żylina – Olympique Marsylia (2010/2011)

7:0 – Arsenal – Slavia Praga (2007/2008)

7:0 – Juventus – Olympiakos Pireus (2003/2004)

Inaczej jest w przypadku Bayernu Monachium, który dwukrotnie brał czynny udział w meczach obfitujących w dziesięć lub więcej bramek. Po raz pierwszy „Bawarczycy” urządzili kibicom przed telewizorami ucztę w postaci masy bramek w sezonie 2019/2020 – wówczas w covidowym sezonie Ligi Mistrzów drużyna Bayernu Monachium zwyciężyła aż 8:2. Pamiętacie z kim? Chyba nie trzeba mówić. We wtorkowy wieczór tę statystykę jeszcze poprawili, bo strzelili chorwackiemu zespołowi o jedną bramkę więcej.

Bayern is the first team to score 9 goals in a Champions League match pic.twitter.com/NyPb6sMVLK — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 17, 2024

To nie rekord rozgrywek

W historii Ligi Mistrzów czterokrotnie mieliśmy okazję obserwować dziesięć bramek lub więcej. Co ciekawe, aż trzy razy drużyny zwycięskie pochodziły z Niemiec. O dwóch przypadkach już wspomnieliśmy, więc przejdźmy do reszty. 11 bramek w jednym meczu obserwować mogliśmy w sezonie 2003/2004 kiedy to AS Monaco pokonało Deportivo La Coruna stosunkiem 8:3. Istnieje jednak mecz, w którym padło jeszcze więcej bramek.

Chodzi oczywiście o spotkanie Borussia Dortmund – Legia Warszawa z sezonu 2016/2017. BVB zwyciężyło 8:4 i wraz z polskim zespołem ustanowiła rekord Ligi Mistrzów wynoszący 12 bramek w jednym meczu. Oto pełna lista rekordowych spotkań:

Jest jeszcze kilka spotkań, które zajmują ex aequo 5. miejsce, bo padło w nich po dziewięć goli:

7:2 – Paris Saint-Germain – Rosenborg (2000/01)

7:2 – Olympiqye Lyon – Werder Brema (2004/05)

6:3 – Villarreal – Aalborg (2008/09)

2:7 – Tottenham – Bayern Monachium (2019/20)

6:3 – Manchester City – RB Lipsk (2021/22)

7:2 – Paris Saint-Germain – Maccabi Haifa (2022/23)

Uwaga: Dla tradycjonalistów – jeśli z kolei bralibyśmy pod uwagę wyniki również z rozgrywek, gdy nazywały się Puchar Europy Mistrzów Krajowych, to najwięcej padło 14 goli – w sezonie 1969/1970. Wówczas Feyenoord pokonał aż 12:2 islandzki KR Reykjavik.

fot. PressFocus