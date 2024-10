Zasłużony piłkarz Lyonu zakończył piłkarską karierę

Maxime Gonalons, który w barwach Olympique’u Lyon rozegrał ponad 300 meczów zakończył piłkarską karierę. Dla OL rozegrał 334 mecze, co daje mu 12. miejsce wśród zawodników z największą liczbą występów dla tego klubu. Grę dla Lyonu rozpoczął krótko po zakończeniu ”złotej ery”, w trakcie której klub zdobył siedem mistrzostw Francji z rzędu.

Niemal 20-letni związek z Lyonem

Z Olympique’m Lyon Maxime Gonalons związany był od 2000 roku. W wieku 11 lat trafił do klubowej akademii, a jako 20-latek w sierpniu 2009 roku zadebiutował w pierwszym zespole. Rok wcześniej Lyon zdobył siódme mistrzostwo Francji z rzędu, co jest absolutnym rekordem w historii Ligue 1. Choć Gonalons spędził w OL osiem sezonów, nie sięgnął z nim już po mistrzostwo kraju. Jedynie trzy razy został wicemistrzem Francji, a cztery razy zajął trzecie miejsce w rozgrywkach Ligue 1.

”Pustego przelotu” w Lyonie jednak nie zaliczył, bowiem w 2012 roku sięgnął po Puchar i Superpuchar Francji. Do tego dwa razy dotarł z tym klubem do finału nieistniejącego od 2020 roku Pucharu Ligi. W 2010 roku osiągnął z Lyonem półfinał Ligi Mistrzów, a w 2017 roku półfinał Ligi Europy. Łącznie rozegrał dla Lyonu 334 mecze, co daje mu 12. miejsce w zestawieniu zawodników z największą liczbą występów dla tego klubu. Przez ostatnie cztery sezony gry dla Lyonu był etatowym kapitanem pierwszego zespołu.

Lyon hero Maxime Gonalons departs after 17 years with the Ligue 1 side, making 334 appearances in 8 years with the senior team. 👏👏👏#UEL pic.twitter.com/1FCrPDRZ1M — UEFA Europa League (@EuropaLeague) July 4, 2017

Maxime Gonalons zakończył karierę

W 2017 roku po ośmiu latach opuścił Lyon i przeniósł się do AS Romy. Tam spędził zaledwie rok, choć w tym czasie dotarł z ”Giallorossimi” do półfinału Ligi Europy. Następnie był wypożyczany do Sevilli i Granady, a w 2020 roku definitywnie odszedł do Granady. Sezon wcześniej zajął z Granadą siódme miejsce w La Liga, która była wówczas beniaminkiem hiszpańskiej ekstraklasy. W sezonie 2020/21 zakwalifikował się z tym klubem do fazy grupowej Ligi Europy, a następnie sensacyjnie dotarł z nią do 1/8 finału tych rozgrywek.

Po spadku z La Liga w 2022 roku po pięciu latach wrócił do ojczyzny, gdzie dołączył do Clermont Foot. W sezonie 2022/23 sensacyjnie zajął z tym klubem ósme miejsce w Ligue 1, ale rok później spadł z nim z francuskiej ekstraklasy. Po spadku do Ligue 2 jego dwuletni kontrakt nie został przedłużony, a 35-latek od tego czasu pozostawał bez klubu. Teraz po 15 latach od debiutu w seniorskiej piłce podjął decyzję o zakończeniu kariery, o czym poinformował na swoim profilu na Instagramie.

🚨🇫🇷 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Maxime Gonalons (35) has RETIRED from football! 👋 Clubs played for: Lyon, Roma, Sevilla, Granada, Clermont Foot. ✨ pic.twitter.com/2eAcqBm48e — EuroFoot (@eurofootcom) October 16, 2024

Gonalons to także ośmiokrotny reprezentant Francji. Zadebiutował w niej listopadzie 2011 roku, a po raz ostatni dla ”Trójkolorowych” zagrał w czerwcu 2015 roku. Nie został jednak powołany ani na rozgrywane w międzyczasie EURO 2012, ani na mistrzostwa świata 2014, które odbyły się w Brazylii.